باريس سان جيرمان يتجهز للسيناريو الأسوأ مع مبابي

قالت صحيفة "أس"، إن باريس سان جيرمان يتجهز للسيناريو "الأسوأ" فيما يتعلق بمستقبل نجمه كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي البالغ من العمر 25 عاما مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، مع بند يتيح للاعب تجديد عقده لعام آخر حتى 2025.

لكن مبابي قال في يونيو الماضي، إنه سيكمل الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان، وإنه لن يفعّل بند التجديد حتى 2025؛ ما يعني رحيله مجانا في 1 يوليو المقبل.

وبحسب "أس"، فقد وضع باريس سان جيرمان خطة في حال عدم تجديد عقد مبابي، حيث يمكنه أن يقرر مستقبله قبل فبراير المقبل.