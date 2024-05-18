الرئيس يتدخل.. تطور حاسم في مستقبل كروس ومودريتش مع ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مستقبل الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني تونس كروس، مع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.
ويوجد اتجاه داخل النادي لتمديد عقد لوكا مودريتش وتوني كروس مع الفريق لمدة موسم آخر، في ظل ما قدماه مع الفريق الفترة الماضية.
ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات تجديد عقدي مودريتش وكروس مع ريال مدريد.
وأوضحت أنه مع اقتراب نهاية الموسم، برز دور كل من مودريتش وكروس بشكل حاسم في مباريات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا؛ ما دفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لاتخاذ زمام الأمور والتواصل مع اللاعبين مباشرةً.
وتابع التقرير: "اجتمع بيريز مع كل من مودريتش وكروس خلال الأيام الماضية، وعرض عليهما عقدًا لموسم إضافي، إذ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بالفعل مع مودريتش، ومن المتوقع الإعلان عن تجديد عقده رسميًا في الساعات المقبلة".
وشدد التقرير: "أظهر مودريتش قدرة على التكيف مع دوره الجديد كلاعب غير أساسي، وأثبت قيمته الكبيرة للنادي من خلال خبرته وذكائه، كما أدرك مسؤولو ريال مدريد أيضًا أهمية كروس للفريق، وقاموا بالتواصل معه لعرض تجديد عقده".
وأشارت "ماركا": "بينما لم يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع كروس كما هو الحال مع مودريتش، إلا أن هناك مفاوضات جارية بين الطرفين، ومن المرجح أن يوقع اللاعب الألماني على عقد جديد ليبقى موسمًا آخر".
واختتم التقرير: "أظهرت إدارة ريال مدريد مجددًا قدرتها على التعامل مع المواقف الصعبة وحسم الأمور بحكمة، إذ تحولت مفاوضات تجديد عقدي مودريتش وكروس من عدم اليقين إلى اتفاق وشيك مع أحدهما ومحادثات جارية مع الآخر".
مودريتش انضم إلى ريال مدريد عام 2012 قادمًا من توتنهام، وقد شارك في 531 مباراة مع الفريق، سجل خلالها 39 هدفًا وقدم 86 تمريرة حاسمة.
أما توني كروس، فقد شارك مع ريال مدريد هذا الموسم في 46 مباراة، مُسهمًا بـ10 أهداف (سجّل هدفًا واحدًا، وقدّم 9 تمريرات حاسمة).
وضرب ريال مدريد موعدا مرتقبا مع بروسيا دورتموند الألماني، في مباراة تقام مساء السبت 1 يونيو 2024، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.