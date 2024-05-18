الرئيس يتدخل.. تطور حاسم في مستقبل كروس ومودريتش مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مستقبل الثنائي الكرواتي لوكا مودريتش، والألماني تونس كروس، مع ريال مدريد، خلال الموسم المقبل.

ويوجد اتجاه داخل النادي لتمديد عقد لوكا مودريتش وتوني كروس مع الفريق لمدة موسم آخر، في ظل ما قدماه مع الفريق الفترة الماضية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، تم إحراز تقدم كبير في مفاوضات تجديد عقدي مودريتش وكروس مع ريال مدريد.

وأوضحت أنه مع اقتراب نهاية الموسم، برز دور كل من مودريتش وكروس بشكل حاسم في مباريات خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا؛ ما دفع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، لاتخاذ زمام الأمور والتواصل مع اللاعبين مباشرةً.