مفاجأة.. من هو بديل مودريتش في ريال مدريد؟
أكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، يدرس منح اللاعب الواعد التركي أردا غولر الفرصة كاملة في الموسم المقبل وذلك في ضوء بروز اللاعب بشكل مبهر أواخر الموسم الحالي فضلا عن التغييرات التي سيعرفها النادي الملكي ومن بينها خروج بعض لاعبيه الأساسيين.
وقالت الصحيفة المطلعة على أخبار ريال مدريد إن غولر سيكون هو الخيار المناسب لدى أنشيلوتي لتعويض الكرواتي مودريتش الذي ينتظر أن يغادر ريال مدريد عند نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.
وبعد أن كان أحد اللاعبين الذين يرجح رحيلهم عن سان تياغو بيرنابيو، أصبح أردا غولر المولود في فبراير 2005، إحدى مفاجآت ريال مدريد حيث خاض 8 مباريات في مسابقة "الليغا"، وكان ورقة رابحة للمدرب كارلو أنشيلوتي بتسجيله 3 أهداف خلال الموسم الحالي.
وسيكون لاعب الوسط التركي الوافد في يونيو الماضي على مدريد قادما من فنربشخه التركي البديل المنتظر للكراوتي مودريتش الذي يضع حدا لمسيرة طويلة مع الميرينغي امتدت من عام 2012 وحتى العام الجاري ولعب خلالها أكثر من 532 مباراة فيما كان حاضرا على أبرز تتويجات الريال الأخيرة وخصوصا لقب دوري أبطال أوروبا في خمس مناسبات وذلك سنوات 2014 و2016 و2017 و2018 و2022.