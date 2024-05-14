مفاجأة.. من هو بديل مودريتش في ريال مدريد؟

أكدت صحيفة "ريليفو" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني، يدرس منح اللاعب الواعد التركي أردا غولر الفرصة كاملة في الموسم المقبل وذلك في ضوء بروز اللاعب بشكل مبهر أواخر الموسم الحالي فضلا عن التغييرات التي سيعرفها النادي الملكي ومن بينها خروج بعض لاعبيه الأساسيين.

وقالت الصحيفة المطلعة على أخبار ريال مدريد إن غولر سيكون هو الخيار المناسب لدى أنشيلوتي لتعويض الكرواتي مودريتش الذي ينتظر أن يغادر ريال مدريد عند نهاية عقده في 30 يونيو المقبل.

وبعد أن كان أحد اللاعبين الذين يرجح رحيلهم عن سان تياغو بيرنابيو، أصبح أردا غولر المولود في فبراير 2005، إحدى مفاجآت ريال مدريد حيث خاض 8 مباريات في مسابقة "الليغا"، وكان ورقة رابحة للمدرب كارلو أنشيلوتي بتسجيله 3 أهداف خلال الموسم الحالي.