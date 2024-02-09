لاعب منتخب الأردن يكشف سر قوة النشامى في كأس آسيا
كشف سالم العجالين لاعب المنتخب الأردني سر قوة النشامى في كأس آسيا 2023.
وحقق منتخب الأردن إنجازا تاريخيا بالوصول لنهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وسيواجه قطر في النهائي، غدا السبت.
وقال سالم العجالين في تصريحات، اليوم الجمعة: "الأجواء بيننا رائعة كلاعبين وهذا سر من أسرار قوتنا".
وعبر سالم العجالين عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في نهائي كأس آسيا، وقال: "نشعر بالفخر والاعتزاز بوجودنا في قطر وخوض المباراة النهائية لكأس آسيا، نؤكد للجميع أننا سنبذل قصارى جهدنا، ونعتمد على أنفسنا لإسعاد الجماهير الأردنية، ورفع الكأس".
وأوضح أن كل اللاعبين في قمة التركيز، ويحرصون دائما على الاستشفاء والاستعداد الجيد والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيكون النهائي عربي لأول مرة منذ 2007 عندما فاز منتخب العراق 1/0 على السعودية.
ويشارك منتخب الأردن في كأس آسيا للمرة الخامسة، في حين يسعى منتخب قطر للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.
وفي دور الـ16، تجاوز منتخب الأردن عقبة العراق بفوز درامي بنتيجة 3/2، ثم تغلب 1/0 على طاجيكستان، قبل أن يكتب التاريخ بالفوز 2/0 على كوريا الجنوبية في نصف النهائي.