لاعب منتخب الأردن يكشف سر قوة النشامى في كأس آسيا

وأوضح أن كل اللاعبين في قمة التركيز، ويحرصون دائما على الاستشفاء والاستعداد الجيد والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وسيكون النهائي عربي لأول مرة منذ 2007 عندما فاز منتخب العراق 1/0 على السعودية.

ويشارك منتخب الأردن في كأس آسيا للمرة الخامسة، في حين يسعى منتخب قطر للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وفي دور الـ16، تجاوز منتخب الأردن عقبة العراق بفوز درامي بنتيجة 3/2، ثم تغلب 1/0 على طاجيكستان، قبل أن يكتب التاريخ بالفوز 2/0 على كوريا الجنوبية في نصف النهائي.