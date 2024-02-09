نهائي الأردن وقطر.. أشياء أهم من التكتيك والخطط

في كرة القدم عندما تلعب مباريات مع فرق أعلى منك تنظيمًا وفنيات يتوجب عليك أن تمتلك ما يميزك عنهم، وهنا نتحدث عن الشجاعة والتصديق في قدرتك على الفوز أمام أي خصم.

نفس الأمر قامت به الأرجنتين في كأس العالم وفي نفس البلد قبل أكثر من عام، عندما تفوقت على هولندا وفرنسا وهما أفضل فنيًا منها وكانا مرشحين للقب أكثر من التانغو.

وبالنسبة لقطر والأردن، ثنائي نهائي كأس آسيا فالأمر لم يكن مختلفًا كثيرًا، دعونا نشرح كيف سار طريقهما نحو النهائي بعوامل أخرى غير مرتبطة بالفنيات والتكتيك والخطط: