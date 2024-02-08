الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في موسم الرياض
تُختتم مباريات كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة ديربي كبيرة بين الهلال والنصر، مساء اليوم الخميس، بعد نهاية مباريات فريق إنتر ميامي الأمريكي.
ويستضيف ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية، مباراة الهلال والنصر في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات كأس موسم الرياض 2024.
وفي المباراتين السابقتين كان إنتر ميامي قد خسر المباراة الأولى أمام الهلال السعودي 3-4، فيما اكتسح النصر السعودي فريق إنتر ميامي الأميركي 6 – صفر.
ويتصدر النصر كأس موسم الرياض بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن غريمه الهلال، وسيتواجهان اليوم لتحديد البطل.
موعد مباراة الهلال والنصر في موسم الرياض
المباراة سوف تقام على ملعب "المملكة أرينا" مساء اليوم الخميس.
وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر
من المقرر أن يتم بث مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024 على قناة beIN Sports المفتوحة.
كما سيتم نقل مباراة الهلال والنصر في موسم الرياض عبر شاشة قنواتSSC الرياضية السعودية، هذا شبكة قنوات MBC.
وستتاح المباراة أيضًا بتعليق عربي عل منصة "شاهد" على الإنترنت.