الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في موسم الرياض

موعد مباراة الهلال والنصر في موسم الرياض

المباراة سوف تقام على ملعب "المملكة أرينا" مساء اليوم الخميس.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

من المقرر أن يتم بث مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024 على قناة beIN Sports المفتوحة.

كما سيتم نقل مباراة الهلال والنصر في موسم الرياض عبر شاشة قنواتSSC الرياضية السعودية، هذا شبكة قنوات MBC.

وستتاح المباراة أيضًا بتعليق عربي عل منصة "شاهد" على الإنترنت.