كأس موسم الرياض: النصر يكتسح إنتر ميامي بسداسية (فيديو)

وبينما انتظرت الجماهير مواجهة جديدة بين رونالدو وميسي بعد سنوات من المنافسة على مستوى الكرة الأوروبية، استمر غياب قائد النصر للإصابة.

وكان إنتر ميامي قد أعلن عن قائمته للمباراة دون اسم ميسي، قبل إدراجه في قائمة البدلاء وسط تقارير محلية تكهنت بإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وجلس رونالدو في المدرجات لدعم فريقه الذي تقدم بعد مرور ثلاث دقائق فقط عن طريق مواطنه أوتافيو الذي سدد في الزاوية العليا من مدى قريب.

واستمر ضغط فريق المدرب لويس كاسترو ليستخلص لاعبوه الكرة من إنتر ميامي أثناء التحضير للهجوم، وبعد سلسلة من التمريرات أرسل عبد العزيز العليوي تمريرة منخفضة نحو القائد تاليسكا لتصبح النتيجة 2-صفر بعد عشر دقائق.

ووسط بهجة الجماهير الحاضرة على ملعب المملكة أرينا وبعد دقيقتين من الهدف الثاني، أطلق المدافع إيمريك لابورت تسديدة قوية من ركلة حرة من قبل منتصف الملعب استقرت في مرمى الحارس دريك كالندر الذي كان متقدما خارج منطقة الجزاء لتصبح النتيجة 3-صفر.

وكان المهاجم لويس سواريز صاحب التهديد الأول لإنتر ميامي بعد نصف ساعة من اللعب بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة عرضية أبعدها الحارس ديفيد أوسبينا لركلة ركنية.

وسجل تاليسكا مهاجم النصر ثاني أهدافه من ركلة جزاء في الدقيقة 51 حصل عليها محمد مران بعد عرقلته من الحارس كالندر.

واستقبل لابورت ركلة ركنية وحولها برأسه إلى مران الذي وضعها بضربة رأس في الشباك ليسجل خامس أهداف النصر في الدقيقة 69.

وبعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، أكمل تاليسكا ثلاثيته من الأهداف في الدقيقة 72 واحتفل على طريقة زميله رونالدو.