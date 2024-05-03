أزمة كبيرة في الاتحاد السعودي قبل مواجهة أبها
سيكون نادي الاتحاد في أزمة كبيرة عندما يواجه أبها اليوم الجمعة، في الجولة الـ30 من الدوري السعودي.
وبعد الخسارة أمام الهلال 1/2 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين سيحاول الاتحاد الفوز على مضيفه أبها.
لكن الاتحاد ومدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو يعانيان من غيابان بارزة وكثيرة، إذ يتواجد فقط ثلاثة لاعبين من المحترفين وهم رومارينيو ونغولو كانتي وغوتا.
ويغيب عن الاتحاد 11 لاعبًا بين محترف ومحلي، ويغيب بسبب الإصابة أحمد حجازي ولويز فيليبي وفابينيو وكريم بنزيما وعبدالرزاق حمد الله.
كما يغيب عن الاتحاد للإصابة الحارس عبدالله الجدعاني، وأحمد شراحيلي، وأحمد بامسعود، وسلطان الفرحان، ومدالله العليان، وعمر هوساوي.
وحقق الاتحاد فوزين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات في الدوري السعودي للمحترفين.
وفي آخر 10 مباريات بين الاتحاد وأبها فاز العميد ثماني مرات وفاز أبها مرتين.
وبدأ الاتحاد الموسم الحالي مع المدرب نونو سانتو الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.
لكن الاتحاد انفصل عن المدرب الأرجنتيني وعين مكانه مواطنه مارسيلو غاياردو، لكن الاتحاد ما زال يقدم موسمًا سيئًا.
وحصد الاتحاد 50 نقطة من 29 مباراة ويتأخر بـ30 نقطة عن الهلال المتصدر مع لعب الهلال 28 مباراة.
وفي آخر خمس جولات من الدوري السعودي يلعب الاتحاد أمام أبها والاتفاق والخليج وضمك والنصر.
وما زاد من غضب مشجعي الاتحاد خسارة فريقهم في المباريات الست التي جمعته مع منافسه الهلال، وخسر الاتحاد أمام الهلال مرتين في الدوري السعودي ومرتين في دوري أبطال آسيا ومرة في كأس السوبر السعودي ومرة في كأس خادم الحرمين الشريفين.