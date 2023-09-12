سانشو يحذف بيان انتقاده لمدربه تين هاغ
اتخذ غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، موقفًا جديدًا بشأن خلافه مع مدربه الهولندي إريك تين هاغ، حيث قام بحذف البيان الرسمي الذي نشره سابقًا موجهًا من خلاله انتقادات للمدرب.
وصرح تين هاغ بأن أداء سانشو في التدريبات لم يكن جيدًا بما يكفي لتبرير إدراجه في قائمة المان يونايتد لمواجهة آرسنال، ليرد عليه اللاعب الإنجليزي عبر بيان.
وطالب سانشو في بيانه، جماهير المانيو بعدم تصديق كل شيء ينشر عنه، مؤكدًا خوض التدريبات بصورة جيدة.
ولم يوضح "سانشو" السبب وراء قراره، وهل تم عقد جلسة تفاهم بينه وبين مدربه أم لا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي قالته فيه صحيفة " Daily Star"، إنه من الممكن أن يغادر سانشو مانشستر يونايتد بعد فشل المحادثات مع إريك تين هاغ في تسوية خلافاتهما".
كما أوضحت صحيفة "ميرور"، أن "الثقة مفقودة في علاقة سانشو وتين هاغ، الأمر الذي يصعّب عليهما حل الخلافات، وبات من المتوقع أن يخرج سانشو مُعارًا، في يناير، قبل الانتقال نهائيًا، الصيف المقبل، في نهاية كارثية لمسيرة الجناح الإنجليزي في أولد ترافورد".
وفشل سانشو بترك بصمة في أولد ترافورد منذ انضمامه من بروسيا دورتموند في 2021، في صفقة وضعت جماهير النادي آمالاً عريضة عليها آنذاك.