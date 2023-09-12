سانشو يحذف بيان انتقاده لمدربه تين هاغ

اتخذ غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، موقفًا جديدًا بشأن خلافه مع مدربه الهولندي إريك تين هاغ، حيث قام بحذف البيان الرسمي الذي نشره سابقًا موجهًا من خلاله انتقادات للمدرب.

وصرح تين هاغ بأن أداء سانشو في التدريبات لم يكن جيدًا بما يكفي لتبرير إدراجه في قائمة المان يونايتد لمواجهة آرسنال، ليرد عليه اللاعب الإنجليزي عبر بيان.