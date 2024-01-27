مرشح لتدريب ليفربول.. كيف أصبح تشابي ألونسو أفضل مدرب شاب في العالم؟
نشرت صحيفة "ميرور" تقريرا عن تطور المدرب تشابي ألونسو، المدير الفني لباير ليفركوزن، الذي أصبح بلا شك أفضل مدرب شاب في العالم.
وتحدثت الصحيفة عن إمكانية خلافة ألونسو ليورغن كلوب في تدريب ليفربول.
وفاجأ كلوب الجميع بإعلانه خروجه المفاجئ من ليفربول بنهاية الموسم الجاري.
وظهر ألونسو باعتباره المرشح الأوفر حظًا لخلافته في ليفربول.
وتولى اللاعب السابق تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر 2022، حيث كان النادي في معركة لتجنب الهبوط.
والآن يحلق باير ليفركوزن عاليا في صدارة ترتيب الدوري الألماني متقدما على بايرن ميونيخ.
ومع ذلك، فإن النظر إلى جدول ترتيب الدوري الألماني لا يروي سوى جزء من القصة، إذ يعد باير ليفركوزن أيضًا أحد أكثر الفرق إثارة وتقدمًا في كرة القدم الأوروبية.
وبعد أن لعب ألونسو تحت قيادة أمثال بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي ورافائيل بنيتيز، ليس هناك شك في أن المدرب الإسباني استمتع بتعليم لا مثيل له يعزز تدقيقه على أدق التفاصيل.
وبعد اعتزاله، تولى ألونسو وظيفته الأولى في التدريب مع ريال سوسيداد ب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام.
ووقّع أخيرًا مع باير ليفركوزن في وقت مبكر من الموسم الماضي، بمشروع لإعادة بناء الموسم.
وبعد مرور أكثر من عام بقليل، أصبح باير ليفركوزن أحد أكثر الفرق إثارة للاهتمام في كرة القدم، ليس فقط من خلال الهجوم القوي، ولكن أيضًا من خلال الدفاع القوي والمتماسك.
ورغم كونه شابًا نسبيًا وعديم الخبرة كمدرب، فإن السرد الآن هو أن ألونسو سيكون الخيار الأول لأي نادٍ كبير يتخلى عن مدربه أولا، وقد ثبت أن هذا هو ليفربول، وهذا لا يعني أن ألونسو سيقبل العرض الأول إذا اتصل الريدز به.
هل سيعود لليفربول؟
من المؤكد أن كلوب سيصبح أحد أكثر المدربين نجاحًا وشعبية في تاريخ النادي، ولكن عندما يغادر سيكون مشجعو ليفربول يؤيدون بشدة تعيين مدرب لديه مثل هذه العلاقة القوية بالنادي.
ولعب ألونسو 210 مباريات مع ليفربول، وسجل 19 هدفًا، وفاز بـ4 ألقاب، بما في ذلك الفوز الشهير بدوري أبطال أوروبا عام 2005، إذ سجل في النهائي.
وبحسب صحيفة "ميرور"، يتشارك كلوب وألونسو في نهج استباقي في تدريبهما، حيث يفضل كلاهما كرة القدم الهجومية.
ومع ذلك، فإن ألونسو أفضل في إنشاء هيكل هجومي مسيطر أكثر مما كان عليه كلوب عندما انتقل لأول مرة إلى إنجلترا.
وحتى الآن هذا الموسم، استخدم باير ليفركوزن لاعبي خط الوسط المتقدمين وظهيري الأجنحة للتقدم للأمام واحتلال مساحات هجومية أكثر تقدمًا.
ويصنع باير ليفركوزن الكثير من الخطورة عند الاستحواذ على الكرة من خلال الطريقة التي ينتقل بها اللاعبون إلى مراكز متقدمة، إذ يتطلعون إلى تمديد عرض الملعب.
وهذا يجبر المنافس على الدفاع في هيكل أوسع ويصنع مساحة للاعبي خط الوسط المتقدمين لاستغلالها.
وأحد العيوب في نظام ليفربول الحالي هو أنهم في بعض الأحيان بطيئون جدًا في دفع لاعبي خط الوسط إلى مناطق أكثر تقدمًا، منذ الانتقال إلى نظام يسيطر على الكرة.
وإحدى المفاهيم التكتيكية الرئيسية الأخرى وراء باير ليفركوزن هي الطريقة التي ينطلقون بها من الكرة ويدافعون بعدوانية أثناء التحول.
كما يضغط لاعبو باير ليفركوزن بقوة في محاولة لاستعادة الكرة إلى أقرب مكان ممكن من مرمى الخصم.
وأوضحت "ميرور" أنه لكي ينجح هذا الأمر في ليفركوزن، استخدم ألونسو السرعة في الهجوم وفي المناطق الواسعة.
ويحب ألونسو أن يتحكم فريقه في الاستحواذ، ولكن أيضًا أن يكون لديه خيار استخدام السرعة لمهاجمة المساحات بسرعة خلف خط دفاع الخصم.
ويعمل ألونسو على تحرك المدافعين المركزيين والظهيرين بشكل أمامي للغاية في مرحلة الهجوم لإجبار المنافس على التراجع، والذي بدوره يسمح للاعبي خط الوسط بالانتقال إلى مواقع الهجوم.