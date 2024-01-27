مرشح لتدريب ليفربول.. كيف أصبح تشابي ألونسو أفضل مدرب شاب في العالم؟

ومع ذلك، فإن النظر إلى جدول ترتيب الدوري الألماني لا يروي سوى جزء من القصة، إذ يعد باير ليفركوزن أيضًا أحد أكثر الفرق إثارة وتقدمًا في كرة القدم الأوروبية.

وبعد أن لعب ألونسو تحت قيادة أمثال بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي ورافائيل بنيتيز، ليس هناك شك في أن المدرب الإسباني استمتع بتعليم لا مثيل له يعزز تدقيقه على أدق التفاصيل.

وبعد اعتزاله، تولى ألونسو وظيفته الأولى في التدريب مع ريال سوسيداد ب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بعيدًا عن أضواء وسائل الإعلام.

ووقّع أخيرًا مع باير ليفركوزن في وقت مبكر من الموسم الماضي، بمشروع لإعادة بناء الموسم.

وبعد مرور أكثر من عام بقليل، أصبح باير ليفركوزن أحد أكثر الفرق إثارة للاهتمام في كرة القدم، ليس فقط من خلال الهجوم القوي، ولكن أيضًا من خلال الدفاع القوي والمتماسك.