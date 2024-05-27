محكمة إسبانية تأمر الفيفا واليويفا بوقف معارضة دوري السوبر
أمرت محكمة إسبانية اليوم الإثنين الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بوقف معارضتهما لإطلاق مسابقة أوروبية موازية تُعرف باسم دوري السوبر الأوروبي، وأصدرت حكما بأنهما كانا يمارسان سلوكا مضادا للتنافس ويستغلان موقفهما المسيطر.
وذكر بيان للمحكمة اليوم أن القاضية صوفيا خيل جارسيا قضت بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ونظيره الأوروبي (اليويفا) انتهكا قانون الاتحاد الأوروبي بمنع الأندية من المشاركة في بطولة كرة قدم احترافية جديدة مقترحة.
وأمرت خيل جارسيا في حكمها (الفيفا) و(اليويفا) بالتراجع فورا عن أي إجراءات مانعة للمنافسة ارتكبت في الماضي.
ورفعت شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي، التي تأسست للمساعدة في إنشاء دوري السوبر الأوروبي، قضية ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الدوري الإسباني، والفيفا واليويفا، والتي حظرت المشاركة في دوري السوبر.
وجاء حكم خيل جارسيا بعد حكم مماثل صادر عن محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر كانون الأول الماضي.
وأصرت رابطة الدوري الإسباني في بيان أصدرته اليوم على أن الحكم لا يدعم صراحة إنشاء دوري السوبر.
وأثار اقتراح إنشاء البطولة في عام 2021 من قبل 12 ناديا كبيرا في أوروبا احتجاجات واسعة النطاق بين المشجعين وتهديدات من اليويفا بفرض عقوبات، مما أدى إلى انسحاب تسعة منهم.
وقالت (إيه 22) إن موقف (الفيفا) و(اليويفا) احتكاري ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالمنافسة وحرية الحركة.
وحكمت محكمة العدل الأوروبية ضد (اليويفا) و(الفيفا) رغم أنها لم تعلق بشكل محدد على ما إذا كان يمكن المضي قدما في دوري السوبر.
وأعلن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس إلى جانب تسعة أندية أوروبية كبرى أخرى عن خطة إطلاق البطولة في أبريل نيسان 2021.
لكن المشروع انهار في غضون 48 ساعة، بعد احتجاجات عامة أجبرت مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد على الانسحاب.