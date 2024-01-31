رابطة دوري السوبر الأوروبي تحذر الـ"يويفا" بسبب تهديد الأندية
وجهت رابطة دوري السوبر الأوروبي تحذيرا شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء.
وجاء تحذير الرابطة لليويفا؛ لأن أعلى هيئة أوروبية تعرقل تحركاتها لجذب الأندية إلى منافساتها، في حين يتدخل الـ"يويفا" بتهديد الأندية بالعقاب.
وقالت الرابطة، إنها تطالب الـ"يويفا" بوقف مناورات العرقلة ضد الأندية التي تتحدث مع رابطة دوري السوبر الأوروبي.
وحذرت الرابطة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أنه إذا لم يتوقف عن تهديده للأندية، فإنها ستتخذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها وحقوق الأندية المتضررة.
وأكدت الرابطة أنها تعتمد على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر الماضي والذي يقضي بعدم جواز احتكار تنظيم المسابقات والبطولات، ما يطلق العنان لدوري السوبر الأوروبي، حيث يمكن للأندية الأوروبية التي ترغب في الانضمام إليه أن تفعل ذلك بكل حرية.
واشتكت الرابطة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين وطالبته بالامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي وأحكام المحكمة، وإنهاء إجراءاته المستمرة التي تهدف إلى عرقلة أنشطة دوري السوبر الأوروبي.
وطالبت الرابطة الـ"يويفا" بالتوقف فورًا والكف عن السلوك المناهض لدوري السوبر الأوروبي.
حكم محكمة العدل الأوروبية
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في النزاع القضائي الذي نشب بين أندية ريال مدريد وبرشلونة من جهة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جهة أخرى؛ بسبب مسابقة دوري السوبر الأوروبي.
وأعلنت المحكمة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أساءا استخدامهما للسلطة، باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.
ولا يشارك في دوري السوبر الأوروبي حاليا سوى برشلونة وريال مدريد، بعد انسحاب أندية إنجلترا وإيطاليا.
وقالت المحكمة، إن الهيئتين "الفيفا واليويفا" تستغلان مركزهما المهيمن في الرياضة، لكنها أضافت أن حكمها لا يعني أنه يجب بالضرورة الموافقة على مسابقة مثل الدوري الممتاز.
وقالت المحكمة، إنها "لا تحكم في هذا المشروع بالتحديد".
ويعني الحكم أنه لا يمكن للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم معاقبة الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، سواء بحرمانها من المنافسات المحلية أو أي قرارات أخرى.
وانهار دوري السوبر الذي بدأ بـ12 من أكبر الأندية في أوروبا بما في ذلك ستة فرق إنجليزية، بعد وقت قصير من الإعلان عنه في أبريل 2021.
واضطر مانشستر يونايتد، وليفربول، وآرسنال، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، ومانشستر سيتي إلى الانسحاب وسط رد فعل غاضب من المنافسين والمشجعين.