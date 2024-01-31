رابطة دوري السوبر الأوروبي تحذر الـ"يويفا" بسبب تهديد الأندية

وأكدت الرابطة أنها تعتمد على حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر الماضي والذي يقضي بعدم جواز احتكار تنظيم المسابقات والبطولات، ما يطلق العنان لدوري السوبر الأوروبي، حيث يمكن للأندية الأوروبية التي ترغب في الانضمام إليه أن تفعل ذلك بكل حرية.

واشتكت الرابطة من رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين وطالبته بالامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي وأحكام المحكمة، وإنهاء إجراءاته المستمرة التي تهدف إلى عرقلة أنشطة دوري السوبر الأوروبي.

وطالبت الرابطة الـ"يويفا" بالتوقف فورًا والكف عن السلوك المناهض لدوري السوبر الأوروبي.

حكم محكمة العدل الأوروبية

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في النزاع القضائي الذي نشب بين أندية ريال مدريد وبرشلونة من جهة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم من جهة أخرى؛ بسبب مسابقة دوري السوبر الأوروبي.

وأعلنت المحكمة أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم قد أساءا استخدامهما للسلطة، باتخاذ إجراءات لمنع تنظيم مسابقة دوري السوبر.

ولا يشارك في دوري السوبر الأوروبي حاليا سوى برشلونة وريال مدريد، بعد انسحاب أندية إنجلترا وإيطاليا.