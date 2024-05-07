علي البليهي يصفع زميله في الهلال السعودي (فيديو)

وواصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي بالفوز على مضيفه الأهلي بنتيجة 1/2 مساء أمس الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 .

وعقب المباراة كان البليهي ممسكًا بوشاح خاص بنادي الهلال، وقام رينان لودي بسحبه منه خلال الاحتفالات.

وانفعل البليهي بشدة على زميله رينان لودي، وصفعه على وجهه.