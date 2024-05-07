علي البليهي يصفع زميله في الهلال السعودي (فيديو)
صفع علي البليهي مدافع نادي الهلال، زميله رينان لودي على وجهه، خلال احتفالات "الزعيم" بالفوز على الأهلي في ملعب الجوهرة المشعة، واقترابه من التتويج رسميًّا بدوري روشن السعودي.
وواصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي بالفوز على مضيفه الأهلي بنتيجة 1/2 مساء أمس الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 .
وعقب المباراة كان البليهي ممسكًا بوشاح خاص بنادي الهلال، وقام رينان لودي بسحبه منه خلال الاحتفالات.
وانفعل البليهي بشدة على زميله رينان لودي، وصفعه على وجهه.
وقلب الهلال الطاولة على منافسه الأهلي الذي لم يحافظ على تقدمه، إذ أحرز المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش هدف التعادل في الدقيقة الـ52، وأضاف البرازيلي مالكوم أوليفييرا هدف الفوز للهلال في الدقيقة الـ89.
وكرر فوزه على الأهلي ذهابا وإيابا هذا الموسم، كما كرَّس الهلال عقدته للأهلي في آخر 5 مواجهات بأربعة انتصارات مقابل تعادل وحيد.
ويعود آخر فوز للأهلي بنتيجة 1/2 في أغسطس 2020.
وحقق الهلال انتصاره الـ23 على التوالي هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 86 نقطة، ويصبح على بعد نقطة واحدة ليتوج رسميًّا بلقب الدوري السعودي.