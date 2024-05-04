دورتموند يسحق أوغسبورغ بخماسية قبل مواجهة باريس سان جيرمان

سحق بروسيا دورتموند ضيفه أوغسبورغ (5-1) في الدوري الألماني، اليوم السبت، في تجربة مثالية قبل مواجهة سان جيرمان في باريس، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمتع دورتموند، الذي سيواجه باريس سان جيرمان، يوم الثلاثاء المقبل، بعد فوزه 1-صفر في مباراة الذهاب في ألمانيا، الأربعاء الماضي، في بداية قوية بثلاثة أهداف في أول 29 دقيقة.

وسجل يوسف موكوكو هدفين، وأضاف دونيل مالين هدفًا بينهما في الدقيقة 20، ليحسم دورتموند المباراة مبكرًا.