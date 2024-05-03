صدمة لباريس سان جيرمان قبل موقعة الإياب أمام دورتموند

واضطر هرنانديز للخروج من الملعب في الدقيقة 42 أمس الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال خسارة باريس سان جيرمان 1-صفر في دورتموند.

وقال سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في بيان رسمي: "تعرض لوكا هرنانديز لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى بعد خروجه مصابا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "أكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اليوم التشخيص الذي توصل له أطباء النادي مساء الأربعاء".

واختتم: "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".