صدمة لباريس سان جيرمان قبل موقعة الإياب أمام دورتموند
سيغيب لوكا هرنانديز مدافع باريس سان جيرمان عن تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا 2024 إذ سيخضع لجراحة بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واضطر هرنانديز للخروج من الملعب في الدقيقة 42 أمس الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في ركبته اليسرى خلال خسارة باريس سان جيرمان 1-صفر في دورتموند.
وقال سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي في بيان رسمي: "تعرض لوكا هرنانديز لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى بعد خروجه مصابا خلال مباراة دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "أكد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي الذي خضع له اليوم التشخيص الذي توصل له أطباء النادي مساء الأربعاء".
واختتم: "سيخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبلة".
وكتب هرنانديز عبر حسابه على منصة إنستغرام: "عندما وقعت مع باريس سان جيرمان، قطعت وعدا بأنني سأعطي قلبي وروحي لهذا الفريق وهذا ما فعلته منذ ذلك الحين. ولسوء الحظ، خلال مباراة الليلة الماضية انتهى بي الأمر مصابا.. دفعت نفسي مرة أخرى نحو الملعب وحاولت مواصلة القتال من أجل الفريق لكن ذلك لم يكن ممكنا... عودتي ستكون أقوى من أي وقت مضى".
وتعرض الفرنسي (28 عاما) لقطع في الرباط الصليبي أيضا خلال كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر وأنهاها منتخب فرنسا وصيفا للبطل.
وبدأ هرنانديز مسيرته الاحترافية مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني قبل الانتقال إلى العملاق الألماني بايرن ميونيخ في 2019. ولعب هرنانديز 37 مباراة مع فرنسا منذ ظهوره الأول في 2018.
وتبدأ فرنسا مشوارها في بطولة أوروبا التي تستضيفها ألمانيا بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو حزيران ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بولندا وهولندا.