بالأرقام.. فوارق مالية عميقة بين باريس سان جيرمان ودورتموند

وقالت الصحيفة، إن أمسية ملعب إيدونا بارك، مساء الأربعاء، بين دورتموند وباريس سان جيرمان ستكون صعبة ومثيرة بالنسبة للباريسيين ضد فريق ألماني أزعجهم في دور المجموعات في دورتموند وأجبرهم على التعادل (1 ـ 1)، ولكن في المقابل فإن الفجوة المالية بين الفريقين ستكون عميقة جدًّا؛ نظرًا للفوارق الكبرى بين الطرفين.

وتابعت صحيفة ليكيب أن القيمة المالية لباريس سان جيرمان تقدر بـ 3.93 مليار يورو، مقابل 1.8 مليار فقط لبوروسيا دورتموند.

أما من حيث الإيرادات السنوية، فقد حقق باريس سان جيرمان 801.8 مليون يورو الموسم الماضي، مقابل 420 مليون يورو لدورتموند.

وبخصوص القيمة التسويقية لعناصر الفريقين فإن الفجوة تبدو عميقة وبعيدة جدًّا بحسب ما أوردته ليكيب، إذ تقدر قيمة لاعبي المدرب الإسباني لويس إنريكي، بحسب تقديرات الموقع المتخصص "ترانسفيرماركت" بنحو 1.02 مليار يورو، مقابل 463.7 مليون لدورتموند، أي أقل بكثير من النصف.

ونشرت الصحيفة الفرنسية أيضا مقارنة بين أجور اللاعبين الأعلى في كلا الفريقين لتكشف أن النجم كيليان مبابي هو الأعلى أجرا في سان جيرمان بإجمالي 6 ملايين يورو شهريًّا، مقارنة بـ 800 ألف يورو لنيكلاس سوليه مدافع بوروسيا دورتموند الذي يحصل على أعلى راتب في النادي الألماني، والذي سيكون وجها لوجه في مراقبة مبابي.