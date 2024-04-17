دورتموند يقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ العام 2013، بعدما تغلب 4-2 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة مثيرة جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في إياب دور الثمانية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتليتيكو 2-1 على ملعب ميتروبوليتانو، وبذلك يفوز دورتموند بنتيجة 5-4 اجمالاً وتأهل للدور قبل النهائي.