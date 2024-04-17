دورتموند يقصي أتلتيكو مدريد ويتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
تأهل بروسيا دورتموند الألماني إلى الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، منذ العام 2013، بعدما تغلب 4-2 على ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة مثيرة جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في إياب دور الثمانية.
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أتليتيكو 2-1 على ملعب ميتروبوليتانو، وبذلك يفوز دورتموند بنتيجة 5-4 اجمالاً وتأهل للدور قبل النهائي.
وأنهى دورتموند الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما جوليان براندت وإيان ماتسن في الدقيقتين 34 و39.
وفي الشوط الثاني، ردَّ أتلتيكو بهدف سجله ماتس هوملز لاعب دورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، ثم أضاف أنخيل كوريا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64.
لكن دورتموند تقدم مجددًا بهدفين سجلهما نيكلاس فولكروغ، ومارسيل زابيتسر، في الدقيقتين 71 و74.
ولم يتمكن أتلتيكو من الرد ليحسم دورتموند تأهله للمربع الذهبي.