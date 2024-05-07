"كاف" يكشف عن حكام مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يوم 18 مايو الجاري، بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 25 مايو.
ويدير مباراة الذهاب في تونس يوم 18 مايو الجاري الحكم الجزائري مصطفى غربال، على أن يعاونه مقران قوراري وعباس زرهوني والحكم الرابع معتز إبراهيم.
وسيكون الموريتاني دحان بيدا حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه الرواندية ساليمة موكانسانغا والأنجولي جيرسون إيمليانو.
وسبق لغربال قيادة مباراة نهائية واحدة في دوري أبطال أفريقيا كانت بين الأهلي والزمالك عام 2020 وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب التاسع في تاريخه.
كما اختار "كاف" للقاء الإياب في القاهرة يوم 25 مايو الحكم الكونغولي جان جاك ندالا، ويعاونه سورو فتسواني وسيدو تياما والحاجي ألاو محمد كحكم رابع.
وتم تعيين الجزائري لحلو بن براهيم لإدارة تقنية الفيديو ويعاونه دانييل لاريا وعبد الله محمد.
وكان الأهلي قد نجح في الوصول للدور النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما تأهل الترجي على أكتاف فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.