قاضٍ يرفض شكوى باينا ضد فالفيردي بسبب التناقضات

ودافع عدد من المقربين من فالفيردي عنه وقالوا إن باينا شتم لاعب ريال مدريد في مباراة الفريقين في يناير الماضي في كأس ملك إسبانيا، وقال باينا: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد".

ونفى أليكس باينا ما نسب إليه، في بيان رسمي، ونفى أن يكون قد أدلى بأي تعليق بشأن حمل زوجة فالفيردي، ثم قرر تقديم شكوى ضد فالفيردي.

شهادة باينا لا تتطابق مع الفيديوهات

وبحسب "ماركا"، فإن القاضي يشير إلى وجود تناقضات في بيان باينا، كما أن الصور التي قدمها ريال مدريد لا تظهر ما قاله.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحدث فالفيردي عن اعتداء محتمل، بل أشار إلى المشاجرة على أنها "شجار لفظي".

وقالت "ماركا" إنه رغم ذلك فإن لجنة المنافسة لا تزال تقترح عقوبة الإيقاف 5 مباريات على فالفيردي، ولكن ريال مدريد سيستأنف حال فرض العقوبة.