قاضٍ يرفض شكوى باينا ضد فالفيردي بسبب التناقضات
قالت صحيفة "ماركا" إن محكمة التعليمات رقم 48 في مدريد رفضت الشكوى التي قدمها أليكس باينا لاعب فياريال ضد فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد.
ورفع أليكس باينا شكوى ضد فالفيردي بعد الأحداث التي وقعت بين اللاعبين عقب المباراة في الدوري الإسباني في أبريل الماضي، حيث لكم فالفيردي منافسه باينا ما تسبب في إصابة الأخير بكدمة في وجهه.
وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين، وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.
ودافع عدد من المقربين من فالفيردي عنه وقالوا إن باينا شتم لاعب ريال مدريد في مباراة الفريقين في يناير الماضي في كأس ملك إسبانيا، وقال باينا: "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد".
ونفى أليكس باينا ما نسب إليه، في بيان رسمي، ونفى أن يكون قد أدلى بأي تعليق بشأن حمل زوجة فالفيردي، ثم قرر تقديم شكوى ضد فالفيردي.
شهادة باينا لا تتطابق مع الفيديوهات
وبحسب "ماركا"، فإن القاضي يشير إلى وجود تناقضات في بيان باينا، كما أن الصور التي قدمها ريال مدريد لا تظهر ما قاله.
وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحدث فالفيردي عن اعتداء محتمل، بل أشار إلى المشاجرة على أنها "شجار لفظي".
وقالت "ماركا" إنه رغم ذلك فإن لجنة المنافسة لا تزال تقترح عقوبة الإيقاف 5 مباريات على فالفيردي، ولكن ريال مدريد سيستأنف حال فرض العقوبة.