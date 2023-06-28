قاضٍ يقترح إيقاف فالفيردي لاعب ريال مدريد 5 مباريات

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيلعب المباريات الثلاث الأولى في الليغا الموسم المقبل خارج سانتياغو برنابيو في حين سيستضيف المباراتين التاليتين.

وأكدت "أس" أنه إذا صدّقت لجنة المنافسات على العقوبة، التي ستُعرف خلال الـ 48 ساعة القادمة، فإن ريال مدريد سيقدم استئنافا.

ولكم فالفيردي منافسه باينا بعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الليغا يوم 8 أبريل، ما تسبب في إصابة باينا بكدمة في وجهه.

وقدم باينا شكوى ضد لاعب ريال مدريد لدى الشرطة الوطنية.

وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.

وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس باينا جاء لأن الأخير قال لفالفيردي "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد".

وشارك فالفيردي في 56 مباراة مع ريال مدريد الموسم المنقضي سجل فيها 12 هدفا وصنع 7.