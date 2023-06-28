قاضٍ يقترح إيقاف فالفيردي لاعب ريال مدريد 5 مباريات
ذكرت صحيفة "أس" أن فيدي فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد يواجه خطر الغياب عن 5 مباريات لريال مدريد بسبب لكمه أليكس باينا لاعب فياريال خارج ملعب سانتياغو برنابيو في أبريل الماضي.
وبحسب الصحيفة، فقد اقترح القاضي الذي حقق في القضية على لجنة المنافسات إيقاف فالفيردي 5 مباريات في الدوري الإسباني.
وحال إيقاف فالفيردي فإنه سيغيب عن مباريات ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو وألميريا وسيلتا فيغو وخيتافي وريال سوسيداد.
وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد سيلعب المباريات الثلاث الأولى في الليغا الموسم المقبل خارج سانتياغو برنابيو في حين سيستضيف المباراتين التاليتين.
وأكدت "أس" أنه إذا صدّقت لجنة المنافسات على العقوبة، التي ستُعرف خلال الـ 48 ساعة القادمة، فإن ريال مدريد سيقدم استئنافا.
ولكم فالفيردي منافسه باينا بعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الليغا يوم 8 أبريل، ما تسبب في إصابة باينا بكدمة في وجهه.
وقدم باينا شكوى ضد لاعب ريال مدريد لدى الشرطة الوطنية.
وقالت تقارير إسبانية إن فالفيردي انتظر باينا بجوار حافلة فياريال عقب مباراة الفريقين وقال للاعب فياريال: "كرر ما قلته لي في الملعب عن ابني"، ثم ضربه بلكمة في الوجه.
وأوضحت أن تصرف فالفيردي تجاه أليكس باينا جاء لأن الأخير قال لفالفيردي "ابكِ الآن لأن ابنك لن يولد".
وشارك فالفيردي في 56 مباراة مع ريال مدريد الموسم المنقضي سجل فيها 12 هدفا وصنع 7.