تحول كبير في عضلات أردا غولر (صور)

وانضم اللاعب الشاب إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم قادماً من فنربخشة، وعانى من إصابات عطلت انطلاقته مع الفريق قبل أن يعود للتدريبات الجماعية.

كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أشرك لاعبه أردا غولر دقائق قليلة في المباريات الماضية، قبل أن يبدأ في الدفع به في المباريات الأخيرة.

ولكن اللاعب، البالغ عمره 19 عاماً، نشر صورًا حديثة له، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرم"، أظهرت تحولًا كبيرًا في عضلاته، وبدت منسقة بشكل كبير.