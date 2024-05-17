تحول كبير في عضلات أردا غولر (صور)
نشر اللاعب التركي أردا غولر، مهاجم نادي ريال مدريد الشاب، صورًا جديدة له، كشفت عن تحول كبير في عضلاته ولياقته البدنية.
وانضم اللاعب الشاب إلى ريال مدريد مطلع هذا الموسم قادماً من فنربخشة، وعانى من إصابات عطلت انطلاقته مع الفريق قبل أن يعود للتدريبات الجماعية.
كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، أشرك لاعبه أردا غولر دقائق قليلة في المباريات الماضية، قبل أن يبدأ في الدفع به في المباريات الأخيرة.
ولكن اللاعب، البالغ عمره 19 عاماً، نشر صورًا حديثة له، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستغرم"، أظهرت تحولًا كبيرًا في عضلاته، وبدت منسقة بشكل كبير.
ويرتبط غولر بعقد طويل مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2029.
وأحرز غولر 4 أهداف في الدوري الإسباني، خلال مشاركته في 9 مباريات.
كما شارك غولر في مباراة في كأس الملك ومباراة كأس السوبر، ووصل عدد الدقائق التي لعبها إلى 350 دقيقة في جميع المسابقات.