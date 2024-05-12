هل أقنع أردا غولر أنشيلوتي بعدم التخلي عنه؟

كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، أن التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، أثبت جدارته مع الفريق وأقنع الإيطالي كارول أنشيلوتي، المدير الفني، بعدم التخلي عنه.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن ريال مدريد وأنشيلوتي يريدان خروج غولر للإعارة الموسم المقبل من أجل اكتساب المزيد من دقائق اللعب.

ولكن يبدو أن تألق اللاعب في الفترة الأخيرة أبعد هذه الفكرة عن ذهن إدارة "الميرنغي".

وقال أنشيلوتي،‭‭ ‬‬بعد الفوز الساحق 4-صفر على غرناطة، يوم السبت، إن البدلاء وتعاقدات فترة الانتقالات الصيفية كانت أساسية لنجاح بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني.