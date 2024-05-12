هل أقنع أردا غولر أنشيلوتي بعدم التخلي عنه؟
كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، اليوم الأحد، أن التركي أردا غولر، نجم ريال مدريد، أثبت جدارته مع الفريق وأقنع الإيطالي كارول أنشيلوتي، المدير الفني، بعدم التخلي عنه.
وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن ريال مدريد وأنشيلوتي يريدان خروج غولر للإعارة الموسم المقبل من أجل اكتساب المزيد من دقائق اللعب.
ولكن يبدو أن تألق اللاعب في الفترة الأخيرة أبعد هذه الفكرة عن ذهن إدارة "الميرنغي".
وقال أنشيلوتي، بعد الفوز الساحق 4-صفر على غرناطة، يوم السبت، إن البدلاء وتعاقدات فترة الانتقالات الصيفية كانت أساسية لنجاح بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وأجرى المدرب الإيطالي عشرة تغييرات على تشكيلته بعد فوزه المثير للإعجاب في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي على بايرن ميونخ.
وقالت "ماركا" في تقريرها: "أغلق أنشيلوتي الباب أمام رحيل غولر، ويُظهر اللاعب في كل فرصة سبب قرار المدرب، كما يُقدم النجم التركي أداءً مميزًا يُؤكد موهبته الاستثنائية، ما يجعله كنزًا ثمينًا لريال مدريد".
وأضاف التقرير: "ينضم غولر إلى قائمة المواهب الشابة في الفريق، مثل: بيلينغهام، وفينيسيوس، ورودريغو، وإبراهيم دياز، وفالفيردي، وكامافينغا وغيرهم، ومع تركيز ريال مدريد على دوري الأبطال بعد حسم لقب الدوري، تتاح الفرصة للاعبين، مثل: غولر، لإبراز قدراتهم".
وأشارت إلى أن "غولر أثبت نفسه في كل فرصة، حيثُ سجل هدفه الثالث هذا الموسم في المباراة ضد غرناطة، ليصبح بذلك ثالث أفضل لاعب في ريال مدريد من حيث التأثير الهجومي هذا الموسم، رغم مشاركته المحدودة (322 دقيقة فقط في 10 مباريات)".
وأوضحت ماركا: "من غير المرجح أن يشارك أردا غولر في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند، لكنه يُقدم أداءً مميزًا يُؤكد مستقبله المشرق مع ريال مدريد".
وكان غولر قال عقب مباراة الأمس، عن إحراز هدف في المباراة: "أستطيع أن أقول إن لدي ثقة كبيرة، أنا متأقلم بنسبة 100% مع الدوري والفريق".