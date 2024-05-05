صنع وسجل.. ميسي يقود إنتر ميامي لاكتساح ريد بولز (فيديو)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي للفوز على نظيره نيويورك ريد بولز بسداسية مقابل هدفين خلال المواجهة التي أقيمت بينهما، فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الأمريكي.

وتقدم ريد بولز في الدقيقة 30 عن طريق دانتي فانزير.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق إنتر ميامي حيث سجل هدفه الأول في الدقيقة 48 عن طريق ماتياس روخاس، ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وعاد روخاس ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 62، ليضيف سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 68، وسجل أيضا الخامس والسادس أيضا في الدقيقة 75 و81.