رسميًا: ملك المغرب يعلن ترشح بلاده لاستضافة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترشح بلاده رسمياً بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.
وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الثلاثاء في رواندا.
وأعلن ملك المغرب في رسالة بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في العاصمة الرواندية كيغالي، عن ترشح بلاده رسميًا لاستضافة مونديال 2030.
وقال الملك محمد السادس في رسالة قرأها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى: "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".
وأوضح الملك، في هذه الرسالة، أن "هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي، والفضاء الأورومتوسطي".
وشدد ملك المغرب أن "هذا الترشيح سيجسد أيضاً أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".
وسبق للمغرب التقدم بملف لتنظيم كأس العالم 2010 لكنه حصد 10 أصوات فقط وخسر فرصة الاستضافة لصالح جنوب أفريقيا.
وسيتم التصويت النهائي من طرف مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم على البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2030 في عام 2024.
وهناك ملف ترشيح من أمريكا الجنوبية يضم أوروغواي والأرجنتين وبارغواي وتشيلي، الذي أعلن رسمياً، وملف إسبانيا والبرتغال الذي شهد إضافة المغرب، والملف المشترك بين السعودية واليونان وتركيا ومصر.