رسميًا: ملك المغرب يعلن ترشح بلاده لاستضافة كأس العالم 2030 بملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال

وقال الملك محمد السادس في رسالة قرأها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى: "أعلن أمام جمعكم هذا، أن المملكة المغربية قد قررت، بمعية إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030".

وأوضح الملك، في هذه الرسالة، أن "هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم، سيحمل عنوان الربط بين أفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الأفريقية والعالم العربي، والفضاء الأورومتوسطي".

وشدد ملك المغرب أن "هذا الترشيح سيجسد أيضاً أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".