أس: إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لتنظيم كأس العالم 2030

وتمت إضافة أوكرانيا للملف المشترك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن الانضمام أصبح حاليا معلقا بسبب قضية الفساد المزعومة التي تلقي بثقلها على الاتحاد الأوكراني لكرة القدم نفسه، حيث إن رئيسه أندري بافينكو قيد التحقيق بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال وتم توقيفه لفترة محدودة حتى يتم توضيح الأمر.

وفي 29 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، تم القبض على بافينكو بتهمة اختلاس أموال لبناء مصنع لملاعب كرة القدم الاصطناعية.

ويواجه بافينكو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن.

وبسبب الفضيحة في أوكرانيا وخوفا من "تلويث" ملف الترشيح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، قرر الاتحادان الإسباني والبرتغالي ترك أوكرانيا على الهامش، ويفكران في سيناريو جديد ويتجهان نحو المغرب لتعويضها.