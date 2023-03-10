أس: إسبانيا والبرتغال تدرسان إشراك المغرب في ملف الترشيح لتنظيم كأس العالم 2030
ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن الملف الإيبيري المشترك بين إسبانيا والبرتغال قد يشهد دخول ضيف جديد، حيث يعمل الاتحادان الإسباني والبرتغالي لكرة القدم على خيار ضم المغرب، وستتم دراسة اندماجه باستفاضة في الأيام والأسابيع المقبلة.
لكن يبدو أن انضمام المغرب النهائي مرتبط بانسحاب أوكرانيا من الترشح المشترك لإسبانيا والبرتغال لاستضافة حدث كأس العالم.
وتمت إضافة أوكرانيا للملف المشترك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن الانضمام أصبح حاليا معلقا بسبب قضية الفساد المزعومة التي تلقي بثقلها على الاتحاد الأوكراني لكرة القدم نفسه، حيث إن رئيسه أندري بافينكو قيد التحقيق بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال وتم توقيفه لفترة محدودة حتى يتم توضيح الأمر.
وفي 29 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، تم القبض على بافينكو بتهمة اختلاس أموال لبناء مصنع لملاعب كرة القدم الاصطناعية.
ويواجه بافينكو، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، عقوبة تصل إلى 12 عاما في السجن.
وبسبب الفضيحة في أوكرانيا وخوفا من "تلويث" ملف الترشيح لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، قرر الاتحادان الإسباني والبرتغالي ترك أوكرانيا على الهامش، ويفكران في سيناريو جديد ويتجهان نحو المغرب لتعويضها.
وكان المغرب مطروحا سابقا، لكن اعتراض الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم على ملف ترشيح من قارات مختلفة، دفع إسبانيا والبرتغال لاستبعاد إشراك الدولة الأفريقية.
ومع ظهور الترشيح المشترك بين اليونان والسعودية وتركيا وعدم معارضة الاتحاد الدولي لكرة القدم للفكرة، دفع الاتحادين الإسباني والبرتغالي للاتجاه نحو المغرب وبدء مفاوضات لتعزيز صلابة الملف الإيبيري في ظل قوة المغرب أفريقيًا.
وسيتم التصويت النهائي من طرف مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم على البلد الذي سيحتضن نهائيات كأس العالم 2030 في 2024، وهناك ملف ترشيح من أمريكا الجنوبية يضم أوروغواي والأرجنتين وبارغواي وتشيلي، الذي أعلن رسميا، وملف إسبانيا والبرتغال الذي قد يشهد إضافة المغرب، والملف المشترك بين السعودية واليونان وتركيا ومصر.