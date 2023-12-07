صراع القط والفأر مستمر بين يوفنتوس وإنتر على قمة الدوري الإيطالي

ولا يزال إنتر في الصدارة التي تبدو على نحو متزايد وكأنها سباق بين حصانين على اللقب، حيث يتأخر يوفنتوس بفارق نقطتين لكنه الآن يضاهيه خطوة بخطوة.

وشهدت الجولات الثماني الأخيرة من المباريات فوز الفريقين ست مرات والتعادل مرتين، ويشمل ذلك التعادل 1-1 عندما التقيا في تورينو قبل أسبوعين.

وفي أول 14 مباراة تعرض إنتر ويوفنتوس لهزيمة واحدة فقط؛ إذ خسر كلاهما أمام ساسولو وتعادلا على ملعبيهما أمام بولونيا. ما يعني أن الفارق الوحيد بينهما حتى الآن هو تعادل يوفنتوس مع أتلانتا في حين خرج إنتر بالفوز.

والآن يجب على يوفنتوس أن يسير على خطى إنتر بالفوز في مواجهته مع نابولي حامل اللقب.

وحطم إنتر آمال نابولي في الدفاع عن لقبه أمام جماهيره وتحت قيادة المدرب الجديد والتر ماتساري بالفوز عليه 3- صفر، يوم الأحد.