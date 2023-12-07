صراع القط والفأر مستمر بين يوفنتوس وإنتر على قمة الدوري الإيطالي
تستمر لعبة القط والفأر على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم نهاية الأسبوع حيث يمكن ليوفنتوس الصعود إلى القمة مجددا بفوزه على نابولي، غدا الجمعة، قبل أن يواجه إنتر ميلان منافسه أودينيزي، يوم السبت.
ولا يزال إنتر في الصدارة التي تبدو على نحو متزايد وكأنها سباق بين حصانين على اللقب، حيث يتأخر يوفنتوس بفارق نقطتين لكنه الآن يضاهيه خطوة بخطوة.
وشهدت الجولات الثماني الأخيرة من المباريات فوز الفريقين ست مرات والتعادل مرتين، ويشمل ذلك التعادل 1-1 عندما التقيا في تورينو قبل أسبوعين.
وفي أول 14 مباراة تعرض إنتر ويوفنتوس لهزيمة واحدة فقط؛ إذ خسر كلاهما أمام ساسولو وتعادلا على ملعبيهما أمام بولونيا. ما يعني أن الفارق الوحيد بينهما حتى الآن هو تعادل يوفنتوس مع أتلانتا في حين خرج إنتر بالفوز.
والآن يجب على يوفنتوس أن يسير على خطى إنتر بالفوز في مواجهته مع نابولي حامل اللقب.
وحطم إنتر آمال نابولي في الدفاع عن لقبه أمام جماهيره وتحت قيادة المدرب الجديد والتر ماتساري بالفوز عليه 3- صفر، يوم الأحد.
وتأخر نابولي بفارق 11 نقطة عن المتصدر، وحتى أكثر المشجعين تفاؤلا يجب أن يعترف بالهزيمة بالتأكيد في هذه المرحلة، ما يترك ميلان باعتباره الفريق الوحيد الذي يمكنه منافسة المركزين الأول والثاني، لكن سيكون عليه تعويض فارق ست نقاط.
ومع ذلك يجب على يوفنتوس أن يكون حذرا من مستوى نابولي المثير للإعجاب خارج أرضه هذا الموسم. كانت هزيمته على ملعبه أمام إنتر هي الرابعة في الدوري هذا الموسم لكنه لم يخسر في سبع مباريات خارج ملعبه في الدوري.
وفي تلك المباريات فاز خمس مرات خارج ملعبه، وجمع 17 نقطة خارج نابولي ولا يتفوق عليه سوى إنتر الذي حصد نقطتين أكثر منه.
واستعاد يوفنتوس قائده دانيلو حيث شارك المدافع البرازيلي كبديل في الفوز 2-1 على مونزا نهاية الأسبوع الماضي بعد غيابه عن المباريات الخمس السابقة، ويبدو أنه سيبدأ أساسيا ضد نابولي.
وبفوز يوفنتوس على نابولي فإن الضغط سيتواصل على إنتر، بقيادة سيموني إنزاجي، مجددا عند استضافة أودينيزي، يوم السبت.