إنتر يفرض التعادل على يوفنتوس ويحتفظ بصدارة الدوري الإيطالي

فرض إنتر ميلان التعادل على منافسه يوفنتوس في قمة الجولة الـ13 من عمر الدوري الإيطالي في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز.

تقدم دوشان فلاهوفيتش ليوفنتوس في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل لاوتارو مارتينيز سريعا لإنتر في الدقيقة 32.

وبهذه النتيجة احتفظ إنتر بصدارة الدوري الإيطالي بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين فقط أمام يوفنتوس صاحب المركز الثاني.