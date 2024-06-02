الجزيرة الإماراتي يكرم علي مبخوت في مباراة الوداع (فيديو)
كرم نادي الجزيرة الإماراتي لاعبه القدير علي مبخوت، اليوم الأحد، في مباراته الأخيرة بقميص الفريق أمام العين بالجولة الأخيرة لدوري أدنوك.
وأقام الجزيرة تكريمًا لمبخوت قبل انطلاق مباراة العين بعد إعلان رحيله عقب نهاية الموسم الحالي.
ونال مبخوت تفاعلًا كبيرًا من جماهير الجزيرة التي تواجدت في المباراة عند استبداله قبل نهاية اللقاء.
وفاز الجزيرة في ختام منافسات دوري أدنوك بنتيجة 2-1 على حساب العين.
وأعلن نادي الجزيرة رحيل مبخوت في بيان رسمي أمس السبت موجهًا الشكر لمبخوت على إسهاماته الكبيرة في إنجازات فخر أبوظبي، كما تمنى له كل التوفيق والنجاح.
وخاض علي مبخوت، 33 عامًا، مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات مع نادي الجزيرة منذ تصعيده عام 2008 للفريق الأول من قطاع الناشئين.
وسجل مبخوت في الموسم الحالي 11 هدفًا وصنع لزملائه 6 أهداف في البطولات كافة التي خاضها الفريق.
وقاد مبخوت فريق الجزيرة للتتويج بلقب الدوري مرتين موسمي 2016 – 2017 و2020 – 2021.
وفاز مبخوت بلقب هداف الدوري الإماراتي في كل موسم فاز به الجزيرة باللقب، كما حصل على جائزة هداف دوري أبطال آسيا موسم 2014 – 2015.