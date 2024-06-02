الجزيرة الإماراتي يكرم علي مبخوت في مباراة الوداع (فيديو)

وأعلن نادي الجزيرة رحيل مبخوت في بيان رسمي أمس السبت موجهًا الشكر لمبخوت على إسهاماته الكبيرة في إنجازات فخر أبوظبي، كما تمنى له كل التوفيق والنجاح.

وخاض علي مبخوت، 33 عامًا، مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات مع نادي الجزيرة منذ تصعيده عام 2008 للفريق الأول من قطاع الناشئين.