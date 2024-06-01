رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل علي مبخوت
أعلن نادي الجزيرة الإماراتي ، اليوم السبت، رحيل علي مبخوت نجم الفريق بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.
وقال نادي الجزيرة عبر بيان رسمي إن مباراة العين غدًا الأحد على ملعب (محمد بن زايد) ستكون الأخيرة للهداف وأسطورة النادي والكرة الإماراتية علي مبخوت الهاجري بقميص الفريق.
وأضاف البيان: "يتوجه النادي بخالص الشكر لمبخوت على إسهاماته الكبيرة في إنجازات فخر أبوظبي ويتمنى له كل التوفيق والنجاح".
ويقدم الجزيرة موسمًا باهتًا على صعيد بطولة دوري أدنوك، ويحتل الفريق المركز التاسع برصيد 32 نقطة مبتعدًا عن المنافسة على المربع الذهبي.
ويبلغ علي مبخوت، 33 عامًا، وتخطى في مسيرته الكروية أكثر من 111 مباراة دولية بقميص منتخب الإمارات.
ويملك مبخوت مسيرة رائعة حافلة بالإنجازات مع نادي الجزيرة منذ تصعيده عام 2008 للفريق الأول من قطاع الناشئين.
وسجل مبخوت في الموسم الحالي 11 هدفًا وصنع لزملائه 6 أهداف في البطولات كافة التي خاضها الفريق.
وقاد مبخوت فريق الجزيرة للتتويج بلقب الدوري مرتين موسمي 2016 – 2017 و2020 – 2021.
وفاز مبخوت بلقب هداف الدوري الإماراتي في كل موسم فاز به الجزيرة باللقب كما حصل على جائزة هداف دوري أبطال آسيا موسم 2014 – 2015.