رسميًا.. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل علي مبخوت

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي ، اليوم السبت، رحيل علي مبخوت نجم الفريق بشكل رسمي عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال نادي الجزيرة عبر بيان رسمي إن مباراة العين غدًا الأحد على ملعب (محمد بن زايد) ستكون الأخيرة للهداف وأسطورة النادي والكرة الإماراتية علي مبخوت الهاجري بقميص الفريق.

وأضاف البيان: "يتوجه النادي بخالص الشكر لمبخوت على إسهاماته الكبيرة في إنجازات فخر أبوظبي ويتمنى له كل التوفيق والنجاح".