محمد نور يدعو نادي برشلونة لمهرجان اعتزاله

كشفت تقارير صحفية، أن محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، استقر على دعوة فريق برشلونة، لخوض مباراة في مهرجان اعتزاله، المقرر بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وكان نور أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في عام 2016؛ وذلك بعد 20 عاما، مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد فقط، إلى النصر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فقد اختار "نور" توجيه الدعوة إلى نادي برشلونة، للمشاركة في مهرجان اعتزاله.

وأشارت إلى أن نور، بدأ في إجراء اتصالات هاتفية بنفسه، مع عددٍ من نجوم الاتحاد السابقين؛ لدعوتهم إلى المشاركة في المباراة، وفي مقدمتهم المهاجم الجزائري المعتزل عبد الملك زياية، والمغربي هشام بوشروان، والبرازيلي أندرسون لوتشيانو "تشيكو"، بالإضافة إلى العُماني أحمد حديد، وأسامة المولد.