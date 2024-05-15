محمد نور يدعو نادي برشلونة لمهرجان اعتزاله
كشفت تقارير صحفية، أن محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد ومنتخب السعودية السابق، استقر على دعوة فريق برشلونة، لخوض مباراة في مهرجان اعتزاله، المقرر بنهاية الموسم الرياضي الحالي.
وكان نور أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا، في عام 2016؛ وذلك بعد 20 عاما، مثّل فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وتخللها فترة إعارة لمدة موسم رياضي واحد فقط، إلى النصر.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، فقد اختار "نور" توجيه الدعوة إلى نادي برشلونة، للمشاركة في مهرجان اعتزاله.
وأشارت إلى أن نور، بدأ في إجراء اتصالات هاتفية بنفسه، مع عددٍ من نجوم الاتحاد السابقين؛ لدعوتهم إلى المشاركة في المباراة، وفي مقدمتهم المهاجم الجزائري المعتزل عبد الملك زياية، والمغربي هشام بوشروان، والبرازيلي أندرسون لوتشيانو "تشيكو"، بالإضافة إلى العُماني أحمد حديد، وأسامة المولد.
ووفقا للصحيفة، فإن قائمة المدعوين للمباراة التكريمية أيضا من المتوقع أن تشمل سامي الجابر، وحسين عبدالغني، ونواف التمياط، والذين تزاملوا مع نور في صفوف الأخضر السعودي.
يذكر أن نور أشار في وقتٍ سابق، إلى تعاقده مع شركتين؛ من أجل تنظيم وتسويق حفل اعتزاله، مع إقامة العديد من الفعاليات الترفيهية.
وعلى الصعيد الدولي، ارتدى "نور" قميص منتخب السعودية في 96 مباراةً بين عامي 1999 و2011، وسجل ثمانية أهداف.
وحقق نور، ألقابًا بالجملة خلال مسيرته، أهمها دوري أبطال آسيا 2004 و2005 بقميص كتيبة "النمور"، والدوري السعودي ثماني مرَّات، إحداها مع النصر، والبقية بشعار النادي الغربي.