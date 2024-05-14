أبرز المرشحين لخلافة غاياردو في قيادة الاتحاد السعودي

وتعاقد نادي الاتحاد مع غاياردو في نوفمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي نونو سانتو، وربطته بعقد يمتد حتى صيف العام المقبل.

وتحت قيادة الأرجنتيني، ودّع الفريق دوري أبطال آسيا من دور الثمانية، وكأس الملك من نصف النهائي، وكأس العالم للأندية من الدور الثاني، فيما خسِر نهائي كأس السوبر وخرج من منطقة الأربعة الأوائل في الدوري.

وخلال الجولات الثلاث الأخيرة من دوري روشن، يحاول الاتحاد، صاحب الـ 50 نقطة، خطف المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2، من التعاون، المتقدّم عليه بنقطتين. ونظريًا، لا يزال بإمكانه إنهاء المسابقة في المركز الثالث، لكن أمله ضعيف، لتخلُّفه عن جاره الأهلي، ثالث الترتيب، بثماني نقاط.