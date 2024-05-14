بعد أنباء رحيله عن الاتحاد السعودي.. مفاجأة تنتظر غاياردو
استقرت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي على قرار مرتقب، سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة تجاه المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو المدير الفني الحالي للعميد.
وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن رحيل غاياردو عن منصبه بسبب سوء النتائج مع اتحاد جدة خلال الموسم الحالي.
وأكدت شبكة (tycsports) الأرجنتينية أن غاياردو لن يستمر في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي في ظل استياء جماهير الاتحاد وإدارته من سوء نتائج الفريق تحت قيادته، بخلاف صدامه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما أبرز لاعبي الفريق في الفترة الماضية.
ورغم أن عقد المدرب الأرجنتيني مع اتحاد جدة يمتد حتى صيف 2025، فإن الفريق السعودي استقر على رحيل غاياردو عن منصبه بعدما خسر بشكل رسمي كافة البطولات التي خاضها خلال الموسم الحالي.
وتولى المدرب قيادة اتحاد جدة في شهر نوفمبر الماضي، بعد تجربة طويلة مع ريفر بليت الأرجنتيني استمرت لأكثر من 8 أعوام كاملة حقق خلالها لقب كوبا ليبرتادوريس مرتين.
وفشل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ48 عامًا في تحقيق أي بطولة مع الاتحاد بعدما ودع كأس العالم للأندية مبكرًّا على يد الأهلي المصري بجانب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا وخسارة كأس السوبر السعودي.
وأخفق الاتحاد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، بل وتراجع للمركز الخامس ما أثار غضب الإدارة تجاه المدير الفني الذي خيَّب الآمال مع عميد الأندية السعودية.
مفاجأة في مستقبل غاياردو
وكشفت الشبكة الأرجنتينية عن مفاجأة مدوية تخص مستقبل جاياردو تتعلق باهتمام نادي ميلان الإيطالي بالتعاقد مع المدرب الأرجنتيني في الموسم الجديد.
وأشارت إلى أن إدارة الروزانيري تترقب الموقف الرسمي من جانب الفريق السعودي، من أجل حسم إمكانية التعاقد مع مدرب ريفر بليت السابق بداية من الموسم الجديد.
وتنتظر إدارة ميلان فك الارتباط بشكل رسمي بين جاياردو وإدارة الاتحاد من أجل التعاقد مع المدرب الأرجنتيني لتولي قيادة العملاق الإيطالي.
وارتبط اسم جاياردو بعدة أندية أوروبية للتعاقد معه على رأسها أولمبيك مارسيليا الفرنسي قبل تعاقده الرسمي مع اتحاد جدة.