بعد أنباء رحيله عن الاتحاد السعودي.. مفاجأة تنتظر غاياردو

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن رحيل غاياردو عن منصبه بسبب سوء النتائج مع اتحاد جدة خلال الموسم الحالي.

وأكدت شبكة (tycsports) الأرجنتينية أن غاياردو لن يستمر في منصبه بعد نهاية الموسم الحالي في ظل استياء جماهير الاتحاد وإدارته من سوء نتائج الفريق تحت قيادته، بخلاف صدامه مع النجم الفرنسي كريم بنزيما أبرز لاعبي الفريق في الفترة الماضية.

ورغم أن عقد المدرب الأرجنتيني مع اتحاد جدة يمتد حتى صيف 2025، فإن الفريق السعودي استقر على رحيل غاياردو عن منصبه بعدما خسر بشكل رسمي كافة البطولات التي خاضها خلال الموسم الحالي.

وتولى المدرب قيادة اتحاد جدة في شهر نوفمبر الماضي، بعد تجربة طويلة مع ريفر بليت الأرجنتيني استمرت لأكثر من 8 أعوام كاملة حقق خلالها لقب كوبا ليبرتادوريس مرتين.

وفشل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ48 عامًا في تحقيق أي بطولة مع الاتحاد بعدما ودع كأس العالم للأندية مبكرًّا على يد الأهلي المصري بجانب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال آسيا وخسارة كأس السوبر السعودي.

وأخفق الاتحاد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني في الحفاظ على لقب الدوري السعودي، بل وتراجع للمركز الخامس ما أثار غضب الإدارة تجاه المدير الفني الذي خيَّب الآمال مع عميد الأندية السعودية.