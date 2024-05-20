غاتوزو يوافق على تدريب ناد سعودي
وافق المدرب الإيطالي غينارو غاتوزو على قيادة أحد أندية دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.
ودخل غاتوزو دائرة اهتمامات أحد أندية دوري روشن للحصول على خدماته في الموسم الجديد.
وأكدت صحيفة (الرياضية) السعودية أن غاتوزو منح موافقته بالفعل لمسؤولي نادي التعاون السعودي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال المدرب الإيطالي اشترط حصول غاتوزو على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو بينما تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.
ويترقب مسؤولو التعاون إيجاد تمويل لصفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ضمن برنامج الاستقطاب أسوة بما حدث مع الإنجليزي ستيفن غيرارد الذي يتولى حاليًا قيادة الاتفاق السعودي.
ولمع غاتوزو كلاعب في صفوف ميلان الإيطالي بينما بدأ مشواره التدريبي عام 2013 بقيادة فريق سيون السويسري.
وقاد غاتوزو باليرمو الإيطالي في العام ذاته بينما كانت الخطوة الأبرز في مشوار المدرب صاحب الـ46 عامًا بقيادة ميلان خلال الفترة بين 2017 إلى 2019.
وتولى غاتوزو أيضًا قيادة نابولي الإيطالي في الفترة بين 2019 إلى 2021 ثم قاد فالنسيا الإسباني ومارسيليا الفرنسي الذي رحل عن تدريبه في فبراير الماضي.
ويحتل التعاون المركز الرابع في ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة قبل جولتين من النهاية.
ويقود التعاون حاليًا المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي سبق له تدريب الهلال السعودي.