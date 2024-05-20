غاتوزو يوافق على تدريب ناد سعودي

وأكدت صحيفة (الرياضية) السعودية أن غاتوزو منح موافقته بالفعل لمسؤولي نادي التعاون السعودي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال المدرب الإيطالي اشترط حصول غاتوزو على راتب سنوي قدره 8 ملايين يورو بينما تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ويترقب مسؤولو التعاون إيجاد تمويل لصفقة التعاقد مع المدرب الإيطالي ضمن برنامج الاستقطاب أسوة بما حدث مع الإنجليزي ستيفن غيرارد الذي يتولى حاليًا قيادة الاتفاق السعودي.