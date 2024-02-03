تصريحات قوية من موسى التعمري قبل نصف نهائي كأس آسيا (فيديو)

وحقق الأردن انجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما بتغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.

وقال التعمري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز: " لا نخشى من أي منافس وسنؤدي بأي شكل، ولدينا خطط لكل السيناريوهات".

ووجه التعمري رسالة تحذير لمنافسي المنتخب الأردني في المواجهات القادمة، مؤكدًا أنه وزملائه قادرين على مواجهة أي خصم.

وشدد التعمري على أن منتخب الأردن كان يتوقع أداء قوي من طاجيكستان، ولكنهم كانوا مستعدين بشكل جيد.