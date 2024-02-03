تصريحات قوية من موسى التعمري قبل نصف نهائي كأس آسيا (فيديو)
قال موسى التعمري نجم منتخب الأردن، إن فريقه لا يخشى أي منافس في نصف نهائي كأس آسيا، بعد الصعود التاريخي لمنتخب بلاده.
وحقق الأردن انجازا تاريخيا بتأهله لقبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم لأول مرة بعدما بتغلب 1-صفر على منتخب طاجيكستان في دور الثمانية من البطولة المقامة في قطر اليوم الجمعة.
وقال التعمري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز: " لا نخشى من أي منافس وسنؤدي بأي شكل، ولدينا خطط لكل السيناريوهات".
ووجه التعمري رسالة تحذير لمنافسي المنتخب الأردني في المواجهات القادمة، مؤكدًا أنه وزملائه قادرين على مواجهة أي خصم.
وشدد التعمري على أن منتخب الأردن كان يتوقع أداء قوي من طاجيكستان، ولكنهم كانوا مستعدين بشكل جيد.
وسطّر المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، التاريخ في كأس آسيا، وتأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى، بفضل انتصار شاق على نظيره الطاجيكي 1ـ0، الجمعة، في دور الـ 8 من البطولة الجارية على أرض قطر.
وجاء هدف المباراة الوحيد بنيران صديقة، عن طريق فاهادات هانونوف، مدافع طاجيكستان في الدقيقة 66.
ووضع المنتخب العربي حدًا لأحلام طاجيكستان التي كانت تنشد الذهاب لأبعد مدى خلال مغامرتها الأولى تاريخيًّا في البطولة.
وضرب الأردن موعدًا في الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل مع كوريا الجنوبية.