الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي
اكتمل عقد الأندية المتأهلة لدور الـ8 بالدوري الأوروبي، الخميس، بعد تأهل ليفربول وليفركوزن وروما أمس الخميس.
كما أكمل بروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد أضلاع دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أوروبا، بتأهل الثنائي يوم الأربعاء الماضي.
موعد قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا:
تنطلق مراسم القرعة اليوم الجمعة 15 مارس، في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لقرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا:
سيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة على شبكة قنوات بي إن سبورت وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي المسابقة يومي 9-10 أبريل 2024، فيما تجرى مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.
أما مباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو 2024 على أن تدور مباراتا الإياب يومي 7 و8 من الشهر ذاته، فيما حدد الاتحاد الأوروبي يوم 1 يونيو المقبل موعدا للنهائي في ملعب ويمبلي بلندن.
موعد قرعة دور الـ8 للدوري الأوروبي:
تنطلق قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي اليوم الجمعة 15 مارس 2024.
وتبدأ القرعة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت السعودية، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.
القنوات الناقلة لقرعة دور الـ8 للدوري الأوروبي:
سيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة على شبكة قنوات بي إن سبورت وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".
ستقام مباريات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس 11 أبريل، أما مباريات الإياب، فتقام يوم الخميس 18 أبريل.
وستقام مباريات نصف النهائي، حيث سيكون الذهاب يوم الخميس 2 مايو، والإياب يوم 9 مايو.
ويقام نهائي الدوري الأوروبي يوم 22 مايو 2024 على ملعب "أفيفا" في مدينة دبلن الأيرلندية.