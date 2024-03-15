الموعد والقنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

موعد قرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا:

تنطلق مراسم القرعة اليوم الجمعة 15 مارس، في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ8 لدوري أبطال أوروبا:

سيتم نقل القرعة على الهواء مباشرة على شبكة قنوات بي إن سبورت وعلى الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتقام مباريات ذهاب ربع نهائي المسابقة يومي 9-10 أبريل 2024، فيما تجرى مواجهات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته.

أما مباريات نصف النهائي، فيقام الذهاب يومي 30 أبريل و1 مايو 2024 على أن تدور مباراتا الإياب يومي 7 و8 من الشهر ذاته، فيما حدد الاتحاد الأوروبي يوم 1 يونيو المقبل موعدا للنهائي في ملعب ويمبلي بلندن.