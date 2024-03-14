الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار الأربعاء على آخر مواجهات الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بتأهل كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني اللذين أكملا عقد الفرق التي ستخوض منافسات الدور ربع النهائي.

وتأهلت 3 أندية إسبانية وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفريقين من الدوري الإنجليزي هما مانشستر سيتي وأرسنال وفريقا بايرن ميونخ وبوروسيا دروتموند الألمانيين فضلا عن باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ربع النهائي

ويسجل الدور ربع النهائي لهذه النسخة عودة قوية للكرة الإسبانية بوجود 3 أندية، فيما سيكون حاملا لقبي النسختين الأخيرتين من دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي ضمن السباق نحو مجد أوروبي جديد.