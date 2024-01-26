19 عامًا دون انتصار.. فرصة المنتخب السعودي لحل شفرة سون ورفاقه

عقدة كورية عمرها 19 عامًا

الفوز السعودي الأخير على نظيره كوريا الجنوبية يعود للعام 2005 عندما لعب الفريقان في شهر أغسطس في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم ونجح الفريق السعودي في الفوز بهدف نظيف هناك خارج أرضه بكوريا الجنوبية، وسجل له يومها محمد العنبر لاعب الهلال.

من بعد تلك المواجهة خاض الفريقان ست مواجهات ما بين كأس آسيا وتصفيات كأس العالم ومباريات ودية، وفشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز في أي مواجهة، حيث فازت كوريا الجنوبية في ثلاث مناسبات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

بشكل عام لا يمثل المنتخب الكوري عقدة كبيرة لنظيره السعودي، حيث فازت المملكة من قبل في ثلاث مناسبات مختلفة على كوريا الجنوبية، كانت بشكل متتالٍ بين كأس آسيا 2000 وتصفيات كأس العالم 2005.