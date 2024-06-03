مفاجأة بشأن الملعب المستضيف للسوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك
كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، عن مفاجأة بشأن الملعب الذي سيستضيف مباراة السوبر الأفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك.
وكان النادي الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي فيما فاز الزمالك بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه.
وقال الشاذلي في تصريحات تلفزيونية: "استاد العاصمة الإدارية الجديدة تم افتتاحه تجريبيًا ولم يكم الأمر رسميًا خلال البطولة الودية التي شارك بها منتخب مصر، وقد يتم اكتمال ما ينقصه خلال الفترة المقبلة، والتي قد يكون افتتاحه رسميا خلال الشهر المقبل".
وأضاف: "هناك مناقشات بالفعل لاستضافة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك وهو حدث كبير مهم نستضيفه على أرض مصر، وسوف نتقدم بطلب إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) خلال الأيام المقبلة لإقامة المباراة على استاد العاصمة الإدارية".
ولم يحدد بعد موعد مباراة السوبر الأفريقي، فيما أشارت تقارير إلى أنه من المرجح أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يعلن عن الموعد الرسمي في وقت لاحق.
وسبق وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي في 8 مناسبات، في حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.
وتواجه الأهلي والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الفريق الأبيض اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.
أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية، إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وحينها فاز الفريق الأحمر باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".