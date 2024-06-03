مفاجأة بشأن الملعب المستضيف للسوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

ولم يحدد بعد موعد مباراة السوبر الأفريقي، فيما أشارت تقارير إلى أنه من المرجح أن تقام خلال شهر سبتمبر المقبل على أن يعلن عن الموعد الرسمي في وقت لاحق.

وسبق وفاز الأهلي بالسوبر الأفريقي في 8 مناسبات، في حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

وتواجه الأهلي والزمالك في مناسبة واحدة فقط في السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الفريق الأبيض اللقب وقتها بعد الانتصار بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية، إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وحينها فاز الفريق الأحمر باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".