الأهلي المصري يكشف موقفه من التواصل مع "كاف" بشأن موعد السوبر الأفريقي
تحدث سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي المصري، عن موقف ناديه من التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد الموعد الأنسب لمباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك.
ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقية 2023/24، بعد فوز الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.
وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.
وذكرت تقارير سابقة، أن "كاف" قرر أن يقام اللقاء في الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل وذلك بناء على اتفاقات بين الاتحاد وشركات بث وتسويق ورعاية وإعلانات مرتبطة بالبطولة.
وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: "لم نتواصل مع (كاف) لأنه هو صاحب القرار وهو من يمتلك حقوق هذه المباراة، ويحدد مكان إقامتها ونظام اللقاء، وجوائز الكأس ونحن في الانتظار".
وأضاف: "نتمنى أن يحدد كاف موعدا مناسبا للمباراة بعيدا عن الأجندة الدولية مثلما حدث في السوبر الماضي وأن تكون مناسبة لمواعيد روزنامة الكرة المصرية".
كما تطرق شلبي للحديث عن عدم التزام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بالبرنامج الطبي الخاص به بسبب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي.
وأوضح: "الخطيب في كل الأوقات والظروف له مبدأ واحد هو أن مصلحة منتخب مصر فوق الجميع وشاهدنا ذلك في كأس الأمم الأفريقية عندما ترك 8 لاعبين من الفريق للمنتخب رغم أن الفريق كان يشارك في كأس العالم للأندية".
وأشار: "الخطيب خالف كل المحظورات الطبية الخاصة به من عدم التعرض للضغوط والإرهاق وحضور المباريات في الملعب والطيران لعدد ساعات طويلة من أجل مرافقة فريق الأهلي في كل خطوة خلال نهائي أفريقيا ورئاسة البعثة في تونس واستقبال الترجي في مصر وتسهيل كل شيء والإشراف على كل شيء يخص تنظيم المباراة".
واستطرد: "الخطيب أصر على تفقد استاد القاهرة بالكامل ليلة مباراة الترجي ومراجعة كل شيء بنفسه، ونتيجة لكل لهذه الضغوط الفحوصات الطبية الأخيرة له غير جيدة ولذلك يجب أن يبتعد تماما عن أي ضغوط في الفترة المقبلة ويلتزم تماما بالبرنامج الطبي الخاص به".