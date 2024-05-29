الأهلي المصري يكشف موقفه من التواصل مع "كاف" بشأن موعد السوبر الأفريقي

تحدث سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي المصري، عن موقف ناديه من التواصل مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد الموعد الأنسب لمباراة السوبر الأفريقي ضد الزمالك.

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك في السوبر الأفريقية 2023/24، بعد فوز الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي.

وفاز الزمالك بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وذكرت تقارير سابقة، أن "كاف" قرر أن يقام اللقاء في الفترة من 25 إلى 30 يونيو المقبل وذلك بناء على اتفاقات بين الاتحاد وشركات بث وتسويق ورعاية وإعلانات مرتبطة بالبطولة.

وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية: "لم نتواصل مع (كاف) لأنه هو صاحب القرار وهو من يمتلك حقوق هذه المباراة، ويحدد مكان إقامتها ونظام اللقاء، وجوائز الكأس ونحن في الانتظار".

وأضاف: "نتمنى أن يحدد كاف موعدا مناسبا للمباراة بعيدا عن الأجندة الدولية مثلما حدث في السوبر الماضي وأن تكون مناسبة لمواعيد روزنامة الكرة المصرية".