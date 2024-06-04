أول ضحايا هانزي فليك في برشلونة

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن وضعية لاعب خط وسط برشلونة سيرجي روبيرتو مع ناديه تشير نحو مزيد من التوتر وذلك بعد أيام من قدوم المدرب الألماني هانزي فليك للإشراف على النادي الكتالوني.

وتابعت الصحيفة المقربة من فريق برشلونة إن روبيرتو (32 عامًا) قد يرحل عن النادي خلال الصيف الجاري، وذلك بعد أن شهدت المفاوضات بشأن تجديد عقده مستجدات طارئة خلال الأسبوع الماضي.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة، ديكو تحادث مع سيرجي روبيرتو منذ أسابيع ووعده بأن النادي يدرس تمديد عقده سواء بقي المدرب تشافي هيرنانديز على رأس الجهاز الفني أم رحل، لكن مع قدوم هانزي فليك تغيرت الأمور، وفقًا لِما أورده تقرير نشرته "سبورت"، الصحيفة المقربة من برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة طلب من روبيرتو الانتظار، وأن تجديد عقده مع الفريق لا يعتبر أولوية في الوقت الحالي بالنسبة للمدرب هانزي فليك؛ ما يعني أن فرضية مغادرته باتت هي الأقرب في ضوء المعطيات الراهنة.