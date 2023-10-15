تقرير: سيرجي روبيرتو يعيش موسمه الأخير في برشلونة

كشف توني خوانمارتي، الصحفي بجريدة "سبورت" الإسبانية، أن سيرجي روبيرتو، نجم برشلونة، يعيش موسمه الأخير مع الفريق، في ظل قلة مشاركاته.

وشارك سيرجي في مباراتين فقط هذا الموسم، بينما أصبح جواو كانسيلو صاحب الدور الرئيس في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن.

وقال خوانمارتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "مؤكد: سيرجي روبيرتو يعيش موسمه الأخير في برشلونة واللاعب سيُغادر في يونيو".

وأضاف: "وافق قائد البلوجغانا على عدم تجديد عقده، والذي ينتهي في يونيو 2024، وبالتالي، في نهاية الموسم سيضع حدًّا لمسيرته كلاعب بالفريق".