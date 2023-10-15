تقرير: سيرجي روبيرتو يعيش موسمه الأخير في برشلونة
كشف توني خوانمارتي، الصحفي بجريدة "سبورت" الإسبانية، أن سيرجي روبيرتو، نجم برشلونة، يعيش موسمه الأخير مع الفريق، في ظل قلة مشاركاته.
وشارك سيرجي في مباراتين فقط هذا الموسم، بينما أصبح جواو كانسيلو صاحب الدور الرئيس في تشكيلة البارسا بمركز الظهير الأيمن.
وقال خوانمارتي، عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "مؤكد: سيرجي روبيرتو يعيش موسمه الأخير في برشلونة واللاعب سيُغادر في يونيو".
وأضاف: "وافق قائد البلوجغانا على عدم تجديد عقده، والذي ينتهي في يونيو 2024، وبالتالي، في نهاية الموسم سيضع حدًّا لمسيرته كلاعب بالفريق".
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع التقارير التي ربطت اللاعب بالقرب من الانتقال للدوري الأمريكي.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن سيرجي روبيرتو يرى أن مستقبله سيكون في أمريكا، ولا ينوي الاستمرار في أوروبا بعد نهاية الموسم الجاري.
وأشارت إلى أن سيرجي زار الولايات المتحدة بضع مرات، وخاصة نيويورك، كما إنه يتقن اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، لذا سيكون تكيفه سهلًا.
روبيرتو لعب حتى الآن 355 مباراة رسمية، وسيبلغ 32 عامًا في الـ7 من فبراير المقبل، وبعد انضمام الثنائي بوسكيتس وجوردي ألبا إلى إنتر ميامي مع ليونيل ميسي، يريد روبيرتو أن يلحق بهما في الدوري ذاته.