آرسنال ينتفض لحماية "الجوهرة الجديدة"

يسعى نادي آرسنال إلى تحصين لاعبه الناشئ المتألق تشيدو أوبي مارتن، بعقد طويل الأمد بعد تألقه المذهل مع فريق "الغانرز" تحت 19 عامًا هذا الموسم.

وسجل تشيدو أوبي حتى الآن 29 هدفًا في 16 مباراة فقط مع فريق آرسنال تحت 19 عامًا هذا الموسم، بما في ذلك 24 هدفًا في آخر 7 مباريات له، وهو رقم قياسي جديد للنادي على هذا المستوى، متجاوزًا أهداف فولارين بالوغون الـ25 في موسم 2018/19.

وسجل أوبي 7 أهداف بمفرده، ليقود آرسنال تحت 19 عاما لاكتساح نورويتش سيتي بـ9 أهداف نظيفة، مساء السبت.