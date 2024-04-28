آرسنال ينتفض لحماية "الجوهرة الجديدة"
يسعى نادي آرسنال إلى تحصين لاعبه الناشئ المتألق تشيدو أوبي مارتن، بعقد طويل الأمد بعد تألقه المذهل مع فريق "الغانرز" تحت 19 عامًا هذا الموسم.
وسجل تشيدو أوبي حتى الآن 29 هدفًا في 16 مباراة فقط مع فريق آرسنال تحت 19 عامًا هذا الموسم، بما في ذلك 24 هدفًا في آخر 7 مباريات له، وهو رقم قياسي جديد للنادي على هذا المستوى، متجاوزًا أهداف فولارين بالوغون الـ25 في موسم 2018/19.
وسجل أوبي 7 أهداف بمفرده، ليقود آرسنال تحت 19 عاما لاكتساح نورويتش سيتي بـ9 أهداف نظيفة، مساء السبت.
تشيدو أوبي يحق له اللعب مع الدنمارك وإنجلترا؛ إذ سبق له تمثيل منتخبي البلدين على مستوى الشباب.
وبعد اللعب مع منتخبي تحت 16 عامًا لكلا الدولتين، اختار اللعب فقط مع منتخب الدنمارك تحت 17 عامًا، وقد سجل هدفًا مع الدنمارك في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عامًا في أكتوبر الماضي.
ووفقا لما ذكره موقع "Tipsbladet" فإن نادي آرسنال يتطلع إلى إبرام عقد جديد طويل الأجل مع اللاعب المتألق.
وقال أوبي مارتن للموقع الدنماركي Bold.DK في وقت سابق من هذا الشهر: "أود البقاء في أرسنال لفترة طويلة، إنه ناد جيد، أستطيع أن أشعر بأنني أتحسن كثيرًا في التدريب، هناك الكثير من الأشخاص الجيدين والمدربين الجيدين، لذلك أنا سعيد حقًا بوجودي هناك".
وأضاف: "ربما سأضطر إلى اللعب بشكل دائم مع فريق تحت 21 عامًا اعتبارًا من الموسم المقبل، ليس هناك الكثير من المهاجمين في الفريق، لذا ستكون فرصة جيدة بالنسبة لي. آرسنال هو النادي الذي يمنح المواهب الشابة فرصة اللعب".