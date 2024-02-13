إجابة السؤال الأخطر.. ماذا لو حصل حارس المرمى على بطاقة زرقاء؟
أثار قانون "البطاقة الزرقاء" الجديد جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية حول العالم بعد الكشف عن توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إقراره.
وحسب صحيفة تيليغراف، فإن القانون ينص على منح اللاعب بطاقة زرقاء حال قيامه بمخالفة تكتيكية لمنع هجمة خطيرة أو الاعتراض بشكل مبالغ به على الحكم.
وسيتم تجربة القانون في المسابقات الأقل أهمية في إنجلترا قبل فحص عملية إقراره مجددًا.
ويكون اللاعب الذي حصل على بطاقة زرقاء مضطرًّا لمغادرة الملعب لمدة 10 دقائق، لكن المثير في الأمر هو تساؤل حول ما يحدث حال حصول حارس المرمى على بطاقة زرقاء.
وفقًا لصحيفة التلغراف، في حال حصول الحارس على البطاقة الزرقاء، سيتعين على المدرب الاختيار بين وضع لاعب آخر مؤقتًا كحارس مرمى، أو استبدال الحارس المخالف بالحارس الاحتياطي مباشرة.
وفي حال كان الفريق استخدم بالفعل جميع تبديلاته فسيتعين على المدرب أن يشرك لاعبًا من الملعب كحارس مرمى حتى يعود الحارس المطرود، ما يعني عدم وجود تغيير إضافي.
وسبق أن أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رفضه فكرة البطاقة الزرقاء، إذ أكد أنه يجب العمل على جعل كرة قدم أسهل بدلًا من جعلها أكثر صعوبة.
وأضاف :"البطاقة الزرقاء سوف تصعّب مهمة الحكم في أرض الملعب".