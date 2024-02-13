إجابة السؤال الأخطر.. ماذا لو حصل حارس المرمى على بطاقة زرقاء؟

أثار قانون "البطاقة الزرقاء" الجديد جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية حول العالم بعد الكشف عن توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إقراره.

وحسب صحيفة تيليغراف، فإن القانون ينص على منح اللاعب بطاقة زرقاء حال قيامه بمخالفة تكتيكية لمنع هجمة خطيرة أو الاعتراض بشكل مبالغ به على الحكم.

وسيتم تجربة القانون في المسابقات الأقل أهمية في إنجلترا قبل فحص عملية إقراره مجددًا.