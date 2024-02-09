بيان رسمي من الفيفا بشأن "الكارت الأزرق"

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بيانًا رسميًا بعد الحديث عن إمكانية استخدام الحكام "بطاقة زرقاء" جديدة في المباريات.

وقال الفيفا في بيان عبر منصة "X": "يرغب الفيفا بتوضيح أن التقارير حول ما يسمّى بـ "الكارت الأزرق" في مستويات النخبة لكرة القدم غير صحيحة وسابقة لأوانها".

وأضاف: "أي تجارب من هذا القبيل، في حالة تنفيذها، يجب أن تقتصر على الاختبار بطريقة مسؤولة على المستويات الأدنى، وهو الموقف الذي يعتزم الفيفا التأكيد عليه عند مناقشة هذا البند من جدول الأعمال في الجمعية العامة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) في 2 مارس".