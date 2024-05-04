إسماعيل مطر يعلن انتهاء مسيرته الكروية نهاية هذا الموسم
أعلن أسطورة الكرة الإماراتية وقائد نادي الوحدة إسماعيل مطر قراره اعتزال كرة القدم مع موفى موسم 2023 ـ 2024 وذلك في تصريح تلفزيوني عقب نهاية مباراة الوحدة والعين في نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.
وقاد مطر (41 عاما) الوحدة للتتويج بلقب كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعد الفوز بهدف للبرازيلي لوكاس بيمينتا، في الدقيقة 15 من الشوط الاول حسم به اللقب.
وبعد المباراة، انهار اللاعب التاريخي لمنتخب الإمارات بالبكاء فيما كانت جماهير الوحدة التي أعدت لافتة عملاقة على المدرجات احتفاء بصاحب الرقم 10، تهتف باسمه.
وقال اسماعيل مطر إنه سيضع حدا لمسيرته الكروية عقب نهاية الموسم الحالي وذلك عن عمر 41 عاما، وبعد مشوار استمر أكثر من 23 عاما، وتحديدا منذ العام 2001 والذي قضاه بأكمله مدافعا عن ألوان نادي الوحدة.
وخاض اسماعيل مطر ما يقارب 420 مباراة بقميص الوحدة سجل خلالها أكثر من 100 هدف، أما مع المنتخب الإماراتي فقد خاض 136 مباراة سجل خلالها 36 هدفا وذلك بين عامي 2003 و2024.
وحصل مطر على الكرة الذهبية في بطولة العالم للشباب 2003 بعد أن تم اختياره كأفضل لاعب في البطولة على الرغم من أن الإمارات لم تصل إلا إلى الدور ربع النهائي.
وفي 2007 قاد الأبيض الإماراتي للتتويج بكأس الخليج، في أول لقب للإمارات، وسجل في تلك البطولة 5 أهداف في 5 مباريات ليحرز جائزة أفضل هداف في البطولة.