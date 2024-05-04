إسماعيل مطر يعلن انتهاء مسيرته الكروية نهاية هذا الموسم

أعلن أسطورة الكرة الإماراتية وقائد نادي الوحدة إسماعيل مطر قراره اعتزال كرة القدم مع موفى موسم 2023 ـ 2024 وذلك في تصريح تلفزيوني عقب نهاية مباراة الوحدة والعين في نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

وقاد مطر (41 عاما) الوحدة للتتويج بلقب كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي، بعد الفوز بهدف للبرازيلي لوكاس بيمينتا، في الدقيقة 15 من الشوط الاول حسم به اللقب.

وبعد المباراة، انهار اللاعب التاريخي لمنتخب الإمارات بالبكاء فيما كانت جماهير الوحدة التي أعدت لافتة عملاقة على المدرجات احتفاء بصاحب الرقم 10، تهتف باسمه.