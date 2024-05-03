الوحدة يهزم العين ويتوج بكأس مصرف أبو ظبي للمحترفين

أحرز نادي الوحدة الإماراتي لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2018، وذلك عقب فوزه على العين بهدف دون رد، في المباراة النهائية الجمعة على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

ونجح البرازيلي لوكاس بيمينتا في إعلان التقدم لنادي الوحدة بهدف مبكر منذ الدقيقة 15 من الشوط الأول بعدما تلقى توزيعة رائعة من سلطان الزعيبي أودعه برأسية متقنة في شباك حارس العين خالد عيسي.