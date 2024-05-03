الوحدة يهزم العين ويتوج بكأس مصرف أبو ظبي للمحترفين
أحرز نادي الوحدة الإماراتي لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2018، وذلك عقب فوزه على العين بهدف دون رد، في المباراة النهائية الجمعة على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.
ونجح البرازيلي لوكاس بيمينتا في إعلان التقدم لنادي الوحدة بهدف مبكر منذ الدقيقة 15 من الشوط الأول بعدما تلقى توزيعة رائعة من سلطان الزعيبي أودعه برأسية متقنة في شباك حارس العين خالد عيسي.
واستطاع لاعبو الوحدة الحفاظ على الأسبقية حتى نهاية المباراة وذلك على الرغم من المحاولات العديدة للاعبي العين خاصة في الشوط الثاني بعد دخول خالد البلوشي ومحمد عباس جمعة، لكن صمود دفاعات الوحدة منحهم الفوز والتتويج باللقب، في حين تصدى القائم لتسديدة التوغولي كودجو لابا مهاجم العين في الدقيقة 82.
ورفع نادي الوحدة عدد ألقابه بالمسابقة إلى 3 تتويجات حيث حقق اللقب في السابق عامي 2016 و2018، فيما يملك أهلي شباب دبي الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي بخمسة ألقاب.