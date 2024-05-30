مدرب ليون الفرنسي السابق مرشح لخلافة غاياردو في الاتحاد

وبحسب ما أفادت به صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإنه من الممكن أن يواصل برونو جينيسيو، المدرب الفرنسي، مسيرته التدريبية في السعودية، وتحديدًا في الاتحاد.

وأفادت الصحيفة ذاتها أن مسؤولي الاتحاد بدأو بالفعل اتصالاتهم مع المدرب لتولي قيادة الفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأشارت ليكيب إلى أن جينيسيو قد ينضم إلى كريم بنزيما في الاتحاد، كما يوجد العديد من الأسماء المرشحة للنادي السعودي، أبرزها: ماسيميليانو أليغري، وجوزيه مورينيو.

وتعمل إدارة الاتحاد على إقالة المدرب الأرجنتيني بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق هذا الموسم، كما احتل المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

ولم يتولَ برونو جينيسيو، البالغ من العمر 54 عامًا، قيادة أي فريق منذ رحيله عن تدريب ستاد رين، في نوفمبر الماضي، والذي تولّى تدريبه في الفترة من مارس 2021 وحتى نوفمبر 2023.