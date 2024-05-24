تعليق مثير من غاياردو حول مستقبله مع الاتحاد (فيديو)
ردّ مارسيلو غاياردو، المدير الفني للاتحاد السعودي، بتعليق مثير حول مستقبله مع الفريق خلال المرحلة القادمة.
وتصاعدت أنباء رحيل غاياردو عن منصبه عقب نهاية الموسم بعد فشل الاتحاد في تحقيق أي بطولات خلال الموسم الحالي بجانب خسارته لقب دوري روشن لصالح الهلال.
وفاز الاتحاد مساء أمس الخميس، على حساب ضمك بنتيجة 4-1 في الجولة قبل الأخيرة لدوري روشن السعودي.
ورد غاياردو على سؤال حول مستقبله مع الاتحاد ورحيله بعد مباراة النصر بالجولة الأخيرة للدوري يوم الاثنين المقبل.
وقال المدرب الأرجنتيني:" عليكم البحث عن إجابة هذا السؤال في مكان آخر وليس هنا".
وأضاف:" أنتم تعرفون أين تجدون هذه الإجابات ولكن ليس هنا".
وتولى غاياردو قيادة الاتحاد خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو بداية من نوفمبر الماضي.
وخاض غاياردو رحلة طويلة مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني في الفترة بين 2014 إلى 2022.
وخاض الاتحاد تحت قيادة غاياردو 32 مباراة حتى الآن، وحقق الفريق الفوز مع مدربه الحالي 15 مرة بينما تلقى 13 هزيمة وتعادل 4 مرات.
وترددت أنباء حول تفاوض نادي الاتحاد مع ماوريسيو بوكتينيو مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل بعد رحيله عن منصبه.