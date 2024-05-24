تعليق مثير من غاياردو حول مستقبله مع الاتحاد (فيديو)

ورد غاياردو على سؤال حول مستقبله مع الاتحاد ورحيله بعد مباراة النصر بالجولة الأخيرة للدوري يوم الاثنين المقبل.

وقال المدرب الأرجنتيني:" عليكم البحث عن إجابة هذا السؤال في مكان آخر وليس هنا".

وأضاف:" أنتم تعرفون أين تجدون هذه الإجابات ولكن ليس هنا".