ستكون مشكلة كبيرة.. إشارة مثيرة من مدرب ضمك بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

أثار المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، جدلًا واسعًا عقب لقاء الاتحاد مساء أمس الخميس في الجولة 33 وقبل الأخيرة لدوري روشن السعودي.

وفاز الاتحاد بنتيجة 4-1 على حساب ضمك على ملعب (الجوهرة المشعة) في لقاء أداره الحكم السعودي شكري الحنفوش.

وسجل أهداف الاتحاد البرتغالي غوتا وطلال حاجي ومروان الصحفي وفرحة الشمراني، بينما أحرز هدف ضمك فاروق شافعي قبل لحظات من نهاية اللقاء.