ستكون مشكلة كبيرة.. إشارة مثيرة من مدرب ضمك بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)
أثار المدرب الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق ضمك، جدلًا واسعًا عقب لقاء الاتحاد مساء أمس الخميس في الجولة 33 وقبل الأخيرة لدوري روشن السعودي.
وفاز الاتحاد بنتيجة 4-1 على حساب ضمك على ملعب (الجوهرة المشعة) في لقاء أداره الحكم السعودي شكري الحنفوش.
وسجل أهداف الاتحاد البرتغالي غوتا وطلال حاجي ومروان الصحفي وفرحة الشمراني، بينما أحرز هدف ضمك فاروق شافعي قبل لحظات من نهاية اللقاء.
وظهر كوزمين في الممر المخصص للحديث مع الإعلاميين عقب اللقاء وهو في حالة من الغضب.
ورد مدرب ضمك على سؤال حول رأيه في المباراة بإشارة غلق فمه قائلًا:" من الأفضل أن ألتزم الصمت.. ستكون مشكلة كبيرة إذا تحدثت".
وغادر مدرب ضمك دون توضيح ما يقصده في حديثه للإعلاميين عقب اللقاء.
وتوقف رصيد ضمك في دوري روشن عند 40 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الاتحاد إلى 54 نقطة في المركز الخامس.
وسبق أن قاد كوزمين كونترا فريق الاتحاد السعودي في الفترة بين أغسطس 2021 إلى يونيو 2022 قبل رحيله عن منصبه وتوليه قيادة ضمك في مارس 2023.