بـ"ممر شرفي" وتكريم خاص.. الاتحاد السعودي يودع رومارينيو وغروهي

وكان النادي أعلن منذ يومين، رحيل رومارينيو وغروهي، عن الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل رسمي.

ونظم نجوم "العميد" ممرًا شرفيًا للثنائي البرازيلي، اللذين حظيا بتحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في مواجهة ضمك، مع تسليم بعض الهدايا التذكارية لهما.

وظهر رومارينيو، متأثر بشدة بقرار رحيله عن نادي الاتحاد، بعد 6 سنوات كاملة مع الفريق الأول؛ حيث ظهر وهو يبكي في عدة لقطات، أثناء دخوله إلى أرضية الملعب.