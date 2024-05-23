بـ"ممر شرفي" وتكريم خاص.. الاتحاد السعودي يودع رومارينيو وغروهي
حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي على تكريم الثنائي البرازيلي رومارينيو ومارسيلو غروهي، قبل مواجهة الفريق ضد ضمك، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان النادي أعلن منذ يومين، رحيل رومارينيو وغروهي، عن الفريق بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، بشكل رسمي.
ونظم نجوم "العميد" ممرًا شرفيًا للثنائي البرازيلي، اللذين حظيا بتحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في مواجهة ضمك، مع تسليم بعض الهدايا التذكارية لهما.
وظهر رومارينيو، متأثر بشدة بقرار رحيله عن نادي الاتحاد، بعد 6 سنوات كاملة مع الفريق الأول؛ حيث ظهر وهو يبكي في عدة لقطات، أثناء دخوله إلى أرضية الملعب.
يذكر أن غروهي البالغ من العمر 37 عاما، انضم إلى الاتحاد في يناير 2019، قادمًا من غريميو البرازيلي، حيث شارك في 136 مباراة رسمية مع الفريق الأول في مختلف المسابقات، مستقبلًا 116 هدفًا، ومحافظًا على نظافة شباكه 52 مرة.
بينما انضم رومارينيو، البالغ 33 عاما، إلى الفريق في صيف 2018، قادمًا من الجزيرة الإماراتي، مسجلًا 95 هدفًا وصانعًا 30 آخرين، في 214 مباراة بالبطولات الرسمية.